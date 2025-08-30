Des milliers de personnes manifestent pour Gaza en marge de la Mostra de Venise

Une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les agissements de l'armée israélienne à Gaza a démarré samedi après-midi en marge du festival de cinéma de Venise, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans le cortège, réuni à l'appel d'organisations de gauche de la région vénitienne, des pancartes appelaient au boycott d'Israël et à « mettre fin au génocide », au milieu de nombreux drapeaux palestiniens.

Plusieurs artistes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens ces derniers jours à la Mostra, comme la réalisatrice marocaine Maryam Touzani et son mari, le cinéaste Nabil Ayouche qui ont brandi une pancarte noire « Stop the genocide in Gaza » vendredi soir sur le tapis rouge.

Jeudi, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos a porté un pin's aux couleurs de la Palestine lors de la conférence de presse de présentation de son long-métrage « Bugonia ».

La Mostra avait démarré par l'appel d'un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, baptisé Venice4Palestine (V4P), à condamner la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Dans une lettre ouverte, ce collectif a exhorté le festival à ne pas être « une tribune triste et vide » et à « adopter une position claire et sans ambiguïté ». V4P revendique 2.000 signataires à sa lettre, dont des grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore ou Ken Loach.

« L'objectif de la lettre était de mettre Gaza et la Palestine au centre de l'attention publique à Venise et c'est ce qu'il s'est passé », a déclaré à l'AFP Fabiomassimo Lozzi, l'un des fondateurs du collectif. Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait répondu le jour de l'ouverture du festival en affirmant que « la Biennale ne prend pas de positions politiques directes », tout en affirmant être sensible à la situation dramatique à Gaza.

La Mostra diffusera mercredi « The Voice of Hind Rajab », réalisé par la Franco-Tunisienne Kaouther Ben Hania: l'histoire d'une petite fille tuée le 29 janvier 2024 à Gaza avec plusieurs membres de sa famille, alors qu'elle tentait de fuir les bombardements israéliens.

Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours, utilisés dans le film, avaient ému la planète lors de leur révélation.