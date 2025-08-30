Nouveaux témoignages de violences sexuelles dans un établissement catholique de Nantes

Une direction locale de l'enseignement catholique a annoncé vendredi avoir recueilli plusieurs témoignages de violences sexuelles au sein d'un établissement de l'ouest de la France entre les années 1950 et 1990, évoquant dix victimes ainsi que cinq prêtres mis en cause, aujourd'hui décédés.

« Ces faits sont survenus entre 1958 et 1995 précisément et ils impliquent des prêtres ainsi qu'au moins un membre du personnel éducatif » au collège-lycée Saint-Stanislas, un établissement de la ville de Nantes, a affirmé lors d'une conférence de presse Frédéric Delemazure, directeur de l'enseignement catholique dans le département de Loire-Atlantique. Les témoignages, émanant de victimes ou de leurs familles, décrivent des viols, des agressions sexuelles et des attouchements, commis au sein de l'internat et pour « au moins une victime » des faits survenus lors de vacances organisées par l'établissement. Les victimes, neuf hommes et une femme, étaient collégiens à l'époque des faits. « Les périodes concernées, selon ce que l'on sait, sont les suivantes : 1958 à 1978, les années 1980 à 1981, les années 1991 à 1995 », a précisé Frédéric Delemazure. Les faits « ont été signalés à l'autorité judiciaire », a-t-il ajouté.

L'évêque de Nantes, Mgr Laurent Percerou, a lancé lors de la conférence de presse un appel à témoignages, « quels que soient l'époque concernée, les délais, le temps passé » : « L'important, maintenant, c'est que d'autres victimes potentielles puissent également s'exprimer », a-t-il souligné.

Les témoignages évoqués ont été recueillis entre février et juin 2025. Trois victimes sont aujourd'hui décédées.

Un rapport publié en 2021 par une commission indépendante estimait à 330.000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l'Eglise en France. Parmi elles, « 108.000 auraient été agressées dans le cadre de l'enseignement scolaire catholique », a souligné le président de la commission, Jean-Marc Sauvé.

Auprès de l'AFP, Frédéric Delmazure a estimé que les deux premiers témoignages recueillis avaient pu être provoqués par le scandale de Bétharram, établissement catholique du sud-ouest de la France au cœur d'une vaste affaire de violences physiques et de viols qui a éclaboussé le Premier ministre François Bayrou.