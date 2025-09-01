Rumeurs de richesse et malédiction arménienne : les cartes au trésor de Vartan Avakian

« Il y a dix ans, ma grand-tante Anahid m'a offert un livre de souvenirs consacré au village de son père au sein de l'Empire ottoman. Ce livre retraçait en détail l'histoire du village, sa flore et sa faune, les traditions locales, la grammaire de son dialecte, ainsi qu'une documentation sur les semaines de résistance pendant le génocide. Il comprenait même quelques cartes dessinées à la main, montrant l'emplacement relatif du village par rapport à d'autres situés à proximité. Muni de ce livre, je suis parti à la recherche du village », écrit Vartan Avakian dans la note d’intention de son exposition A Curse That Turns Gold Into Ladybugs ( La malédiction qui transforme l'or en coccinelles) qui se tient jusqu’au 25 septembre à la galerie Marfa’.C’est à la lumière de ces lignes qu’il faut aborder la «...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte