Al-Jadeed dément avoir publié des informations sur un « malaise » de Nawaf Salam

La chaîne libanaise al-Jadeed a publié un communiqué dans lequel elle dément avoir publié toute information concerant l'état de santé du Premier ministre Nawaf Salam.

Des utilisateurs des réseaux sociaux ont relayé sur les plateformes « X » et « WhatsApp » ont partagé ce jeudi une information attribuée à al-Jadeed selon laquelle le chef du gouvernement aurait été victime d'« un malaise » lors de son déplacement en Égypte.

« La chaîne n'a publié aucune information de ce type, et confirme que M. Salam est en bonne santé et qu'il rentrera du Caire ce soir », a affirmé le texte.



