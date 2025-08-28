Menu
Dernières Infos - Liban

Al-Jadeed dément avoir publié des informations sur un « malaise » de Nawaf Salam


L'OLJ / le 28 août 2025 à 21h23

Al-Jadeed dément avoir publié des informations sur un « malaise » de Nawaf Salam

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam (à droite) présidant une réunion avec l'envoyé américain Tom Barrack et l'envoyée adjointe américaine Morgan Ortagus à Beyrouth, le 18 août 2025. Photo Anwar Amro/AFP

La chaîne libanaise al-Jadeed a publié un communiqué dans lequel elle dément avoir publié toute information concerant l'état de santé du Premier ministre Nawaf Salam.

Des utilisateurs des réseaux sociaux ont relayé sur les plateformes « X » et « WhatsApp » ont partagé ce jeudi une information attribuée à al-Jadeed selon laquelle le chef du gouvernement aurait été victime d'« un malaise » lors de son déplacement en Égypte.

« La chaîne n'a publié aucune information de ce type, et confirme que M. Salam est en bonne santé et qu'il rentrera du Caire ce soir », a affirmé le texte.


