Yémen: l'armée israélienne affirme avoir frappé une "cible militaire" houthie à Sanaa

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé jeudi une "cible militaire" des rebelles houthis du Yémen dans la région de la capitale Sanaa.

"Il y a peu, l'armée israélienne a frappé avec précision une cible militaire du régime terroriste houthi dans la région de Sanaa au Yémen", a déclaré l'armée dans un communiqué, accusant les rebelles de "compromettre la stabilité régionale et de perturber la liberté de navigation mondiale".

Les Houthis au Yémen avait plus tôt jeudi fait état d'une attaque israélienne sur Sanaa, quatre jours après des bombardements meurtriers d'Israël contre ces rebelles pro-iraniens qui ont mené plusieurs attaques aux missiles visant le territoire israélien, y compris jeudi, selon l'armée israélienne.





