Limogeage du Premier ministre algérien Nadir Larbaoui

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin jeudi aux fonctions du Premier ministre, Nadir Larbaoui, en poste depuis novembre 2023 et confié l'intérim au ministre de l'Industrie Sifi Ghrieb, selon un communiqué officiel qui ne donne pas les raisons de ce limogeage.

Le président a signé "un décret" qui ne comporte aucune indication sur les raisons de sa décision mais l'absence du Premier ministre sortant d'une réunion sur les transports, après un accident de bus ayant causé récemment la mort de 18 personnes, avait suscité des interrogations sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre par intérim reste ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Titulaire d'un doctorat en physique-chimie des matériaux de l'université d'Annaba, il avait été nommé à ce poste après avoir occupé diverses fonctions dont celle de président du conseil d'administration de la société qataro-algérienne Algerian Qatari Steel (AQS).

M. Larbaoui, un ancien avocat, a effectué une longue carrière dans la diplomatie en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays et représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, avant d'être nommé chef de cabinet du président Tebboune en mars 2023.