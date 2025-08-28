Trump veut restreindre la durée des visas des journalistes et étudiants étrangers

Le gouvernement de Donald Trump a proposé jeudi de réduire la durée de séjour aux États-Unis des étudiants et journalistes étrangers, dans un contexte de renforcement des restrictions à l'immigration légale dans le pays. Selon cette proposition, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant ne seraient pas autorisées à rester plus de quatre ans sur le territoire américain.

Les journalistes étrangers, seraient, pour leur part, limités à des séjours de 240 jours, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour une période identique. Seuls les journalistes chinois seraient limités à 90 jours.

Jusqu'à présent, les États-Unis émettaient des visas pour la durée du programme d'un étudiant. Les visas de catégorie « non-immigrant », comme les visas étudiants, ne peuvent être valables plus de 10 ans.

Cette proposition a été publiée dans le Federal Register, le journal officiel du gouvernement fédéral, ouvrant une courte période pour des commentaires publiques, avant qu'il n'entre en vigueur.

« Pendant trop longtemps, les administrations précédentes ont autorisé des étudiants étrangers et d'autres détenteurs de visas à rester aux États-Unis, presque indéfiniment, présentant des risques pour la sécurité, coûtant une somme incalculable aux contribuables et désavantageant les citoyens américains », a affirmé le ministère de la Sécurité intérieure, dans un communiqué mercredi.

Selon les statistiques du ministère du Commerce, les étudiants internationaux ont contribué à l'économie américaine à hauteur de plus de 50 milliards de dollars en 2023.

Les États-Unis ont accueilli plus de 1,1 millions d'étudiants internationaux lors de l'année académique 2023-2024, davantage que n'importe quel autre pays. Payant généralement la totalité des frais d'inscription, leur présence représente une source de revenus cruciales pour les universités américaines.

« Cette règle proposée envoie un message aux personnes talentueuses à travers le monde, leur signifiant que leurs contributions ne sont pas valorisées aux États-Unis », a réagi Miriam Feldblum, à la tête d'un groupe représentant les responsables d'établissements d'enseignement supérieur américains.

« Cela ne nuit pas seulement aux étudiants internationaux -- cela affaiblit également la capacité des établissements d'enseignement supérieur et des universités américains à attirer les meilleurs talents, cela diminue notre compétitivité à l'internationale », a affirmé la présidente de l'alliance des présidents sur l'enseignement supérieure et l'immigration.

Ces dernières semaines, le gouvernement Trump a intensifié les mesures contre l'immigration. Mi-août, le département d'État a annoncé avoir révoqué 6.000 visas étudiants depuis janvier. Et quelque 55 millions de détenteurs de visas sont touchés par des contrôles renforcés.