Le Conseil de sécurité doit se prononcer jeudi sur une ultime prolongation du mandat de la Finul | Direct

Vote attendu au Conseil de sécurité sur une dernière prolongation du mandat de la Finul avant son retrait

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer à 10h30 heure de New York, 17h30 au Liban, sur une ultime prolongation du mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban (Finul) et son retrait en 2027.

Quelque 10.800 Casques bleus font tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978, mais le renouvellement habituel de leur mandat, qui expire dimanche, se heurte cette année à l'hostilité d'Israël et de son allié américain qui souhaitent leur départ.

Soutenue par Beyrouth, la France, chargée de ce dossier au Conseil de sécurité, avait dans un premier temps envisagé une extension d'un an, évoquant simplement l' « intention » de travailler à un retrait de la Finul. Mais face au risque d'un veto américain, après plusieurs versions et un report du vote, le dernier projet de résolution vue par l'AFP programme sans équivoque la fin de la mission dans 16 mois.

Plus de détails ici.