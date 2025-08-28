Le Conseil de sécurité doit se prononcer jeudi sur une ultime prolongation du mandat de la Finul | Direct

Selon des images obtenues par CNN, l'armée israélienne a mené trois frappes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès lundi
De nouvelles images vidéo révèlent que la deuxième frappe de l’armée israélienne sur l’hôpital Nasser de Khan Younès, lundi, était en réalité composée de deux frappes consécutives, a rapporté CNN jeudi. Ces frappes ont tué une vingtaine de personnes, dont cinq journalistes et des secouristes.
Ces frappes de l’armée israélienne contre l’hôpital ont utilisée une tactique appelée le « double tap », consistant à tirer deux frappes en succession rapide, et la deuxième frappe de ce « double tap » semble également avoir été composée de deux tirs distincts.
Ce sont ces deux dernières frappes, qui ont touché un groupe de secouristes et d’autres journalistes arrivés sur les lieux après la première frappe, qui ont causé le plus grand nombre de victimes, selon les informations de CNN.
Liban-Sud : tirs israéliens sur la périphérie de Kfarchouba
L'armée israélienne a tiré à la mitrailleuse sur la périphérie de Kfarchouba au Liban-Sud, depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, rapporte notre correspondant local Mountasser Abdallah. Ces tirs n'ont pas fait de blessés, selon les premières informations disponibles.
Vote attendu au Conseil de sécurité sur une dernière prolongation du mandat de la Finul avant son retrait
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer à 10h30 heure de New York, 17h30 au Liban, sur une ultime prolongation du mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban (Finul) et son retrait en 2027.
Quelque 10.800 Casques bleus font tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978, mais le renouvellement habituel de leur mandat, qui expire dimanche, se heurte cette année à l'hostilité d'Israël et de son allié américain qui souhaitent leur départ.
Soutenue par Beyrouth, la France, chargée de ce dossier au Conseil de sécurité, avait dans un premier temps envisagé une extension d'un an, évoquant simplement l' « intention » de travailler à un retrait de la Finul. Mais face au risque d'un veto américain, après plusieurs versions et un report du vote, le dernier projet de résolution vue par l'AFP programme sans équivoque la fin de la mission dans 16 mois.
Assaut terrestre israélien contre un site près de Damas
Les troupes terrestres israéliennes ont mené hier soir une opération contre un site près de Damas qui avait été auparavant bombardé, ont rapporté les médias d'État syriens. L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, dans la banlieue de Damas, tuant au moins huit soldats syriens selon le ministère des Affaires étrangères syrien. Il avait été bombardé à nouveau mercredi, selon la télévision d'État.
À la suite de la deuxième attaque mercredi, des troupes israéliennes ont été acheminées par les airs dans la zone pour une opération, « dont les détails ne sont pas encore connus, alors que les vols de reconnaissance intensifs se poursuivent », a rapporté l'agence de presse officielle Sana.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
