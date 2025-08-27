Erdogan salue la livraison à l'armée du système de défense antiaérienne « Dôme d'acier »

Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié mercredi de « tournant pour la Turquie » la livraison à son armée par des entreprises publiques du système de défense antiaérienne « Dôme d'acier », dans le contexte des derniers grands conflits régionaux.

« Aujourd'hui, nous fournissons à notre armée le système Dôme d'acier, composé de 47 véhicules d'une valeur de 460 millions de dollars, qui inspirera confiance à nos amis et crainte à nos ennemis », a déclaré M. Erdogan au cours d'une cérémonie, un an après le lancement de ce projet.

« Les récents conflits autour de nous ont révélé l'importance » des systèmes radar pour détecter les menaces aériennes, a notamment souligné le chef de l'Etat, qui s'exprimait au siège du géant turc de l'industrie de défense Aselsan.

« Si un pays ne parvient pas à développer son propre système de (détection) radar et de défense antiaérienne, il ne peut envisager son avenir avec confiance face aux défis sécuritaires actuels, en particulier dans notre région », a-t-il poursuivi.

« Ce système fera toute la différence pour la défense antiaérienne de la Turquie. C'est un tournant pour la Turquie », a encore dit M. Erdogan.

« Nous sommes conscients de l'importance de ne rien laisser au hasard (...). Avec le Dôme d'Acier, nous serons désormais dans une classe supérieure en matière de défense antiaérienne », a insisté le président turc.

En août 2024, la Turquie, membre de l'Otan, avait dévoilé son intention de mettre en place un vaste système pour protéger son espace aérien sur le modèle du célèbre « Dôme de fer » israélien.

Celui-ci « renforcera encore la dissuasion et l'efficacité de nos forces armées (...) et garantira notre sécurité au plus haut niveau », a pour sa part assuré le ministre de la Défense, Yasar Guler, également présent à la cérémonie.

M. Erdogan a en outre inauguré les travaux en vue de doter la Turquie d'une gigantesque base technologique d'une valeur d'un milliard et demi de dollars, la qualifiant de « plus important investissement dans l'industrie de la défense jamais réalisé en une seule fois dans l'histoire de la République ».

« Il s'agira de la plus grande installation intégrée de défense antiaérienne de toute l'Europe », a-t-il déclaré, ajoutant, sans autres précisions, que, d'ici à mi-2026, un premier élément de ce complexe serait opérationnel.

« Cet investissement va faire de la Turquie un acteur mondial en matière de systèmes de défense ».