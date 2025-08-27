Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

« L'heure est venue d'agir », lance une commissaire européenne

AFP / le 27 août 2025 à 17h24

Des véhicules blindés israéliens sont positionnés près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël, le 27 août 2025. Photo AFP/ JACK GUEZ.

La commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire Hadja Lahbib a appelé jeudi les 27 à avoir « le courage politique de trouver une voix forte » sur la guerre à Gaza, alors que les États membres sont divisés sur l'attitude à adopter face à Israël.

« Nous sommes à un tournant et l'heure est venue pour l'UE d'agir d'une manière qui soit à la hauteur de sa stature internationale », a-t-elle déclaré dans un entretien avec quelques journalistes, dont l'AFP. « L'heure est venue pour l'Europe de s'exprimer d'une seule voix sur Gaza ». 

« Ce qui se passe là-bas me hante et devrait nous hanter tous. Car c'est une tragédie et nous serons jugés par l'histoire et par nos petits-enfants », a-t-elle encore dit. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et simplement regarder des civils innocents, des travailleurs humanitaires, des journalistes se faire tuer et mourir de faim ».

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se retrouver vendredi et samedi à Copenhague lors d'une réunion informelle où la situation à Gaza sera abordée mais où aucune décision n'est attendue.

Les Nations unies et les organisations non gouvernementales dénoncent régulièrement une situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, territoire assiégé et pilonné par Israël depuis près de deux ans, où vivent plus de deux millions de Palestiniens.

A Gaza, « on parle d'une famine au XXIe  siècle, la première jamais vue au Moyen-Orient », a souligné Mme Lahbib. « Ce qui est particulièrement choquant et triste, c'est que c'est une famine que nous aurions pu éviter si nous avions été autorisés à fournir notre aide humanitaire ».

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait annoncé en juillet avoir trouvé un accord avec Israël pour permettre davantage d'accès à l'aide humanitaire internationale.

Cet accord n'a été que « partiellement » mis en oeuvre, a encore jugé Mme Lahbib, pour qui même si « quelques progrès » ont été réalisé, ils restent très insuffisants.


La commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire Hadja Lahbib a appelé jeudi les 27 à avoir « le courage politique de trouver une voix forte » sur la guerre à Gaza, alors que les États membres sont divisés sur l'attitude à adopter face à Israël.
« Nous sommes à un tournant et l'heure est venue pour l'UE d'agir d'une manière qui soit à la hauteur de sa stature internationale », a-t-elle déclaré dans un entretien avec quelques journalistes, dont l'AFP. « L'heure est venue pour l'Europe de s'exprimer d'une seule voix sur Gaza ». 
« Ce qui se passe là-bas me hante et devrait nous hanter tous. Car c'est une tragédie et nous serons jugés par l'histoire et par nos petits-enfants », a-t-elle encore dit. « Nous ne pouvons pas...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés