« L'heure est venue d'agir », lance une commissaire européenne

La commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire Hadja Lahbib a appelé jeudi les 27 à avoir « le courage politique de trouver une voix forte » sur la guerre à Gaza, alors que les États membres sont divisés sur l'attitude à adopter face à Israël.

« Nous sommes à un tournant et l'heure est venue pour l'UE d'agir d'une manière qui soit à la hauteur de sa stature internationale », a-t-elle déclaré dans un entretien avec quelques journalistes, dont l'AFP. « L'heure est venue pour l'Europe de s'exprimer d'une seule voix sur Gaza ».

« Ce qui se passe là-bas me hante et devrait nous hanter tous. Car c'est une tragédie et nous serons jugés par l'histoire et par nos petits-enfants », a-t-elle encore dit. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et simplement regarder des civils innocents, des travailleurs humanitaires, des journalistes se faire tuer et mourir de faim ».

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se retrouver vendredi et samedi à Copenhague lors d'une réunion informelle où la situation à Gaza sera abordée mais où aucune décision n'est attendue.

Les Nations unies et les organisations non gouvernementales dénoncent régulièrement une situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, territoire assiégé et pilonné par Israël depuis près de deux ans, où vivent plus de deux millions de Palestiniens.

A Gaza, « on parle d'une famine au XXIe siècle, la première jamais vue au Moyen-Orient », a souligné Mme Lahbib. « Ce qui est particulièrement choquant et triste, c'est que c'est une famine que nous aurions pu éviter si nous avions été autorisés à fournir notre aide humanitaire ».

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait annoncé en juillet avoir trouvé un accord avec Israël pour permettre davantage d'accès à l'aide humanitaire internationale.

Cet accord n'a été que « partiellement » mis en oeuvre, a encore jugé Mme Lahbib, pour qui même si « quelques progrès » ont été réalisé, ils restent très insuffisants.