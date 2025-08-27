Aoun et Hajjar rendent hommage à la Sûreté générale pour son 80e anniversaire et évoquent ses « lourdes responsabilités »

Le président libanais, Joseph Aoun, et le ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, ont rendu hommage mercredi à la Sûreté générale, organe sécuritaire qui fête ses 80 ans, en évoquant ses « lourdes responsabilités », notamment en ce qui concerne la sécurisation des frontières et le rapatriement des réfugiés et migrants syriens.

Dans un message posté sur X par la présidence, le chef de l'État a affirmé que la SG est une « pierre angulaire de la protection de la sécurité et de la stabilité du Liban depuis 80 ans », et « l'oeil vigilant qui veille sur les frontières » du pays.

La SG gère en effet les entrées et sorties au Liban, aux postes-frontières terrestres avec la Syrie, tout comme à l'Aéroport international de Beyrouth. Il a souligné que ses agents « ont consenti à d'énormes sacrifices, aux côtés de l'armée et des autres institutions sécuritaires », alors que les salaires des fonctionnaires et membres des différentes organisations publiques ont été lourdement dépréciés avec la crise socio-économique et financières qui touche le Liban depuis 2019.

Renouvelant sa « pleine confiance » dans la SG, Joseph Aoun a rappelé qu'elle compte parmi ses missions « la sécurité des voyageurs et l'organisation des retours » des migrants et réfugiés syriens. L'institution organise en effet depuis 2017 des « rapatriements volontaires », en coordination avec Damas, une procédure qui pourrait s'accélérer avec l'annonce faite par les autorités libanaises d'augmenter la cadence de ces retours, depuis que la dictature d'Assad a chuté le 8 décembre 2024.

De son côté, le ministre de l’Intérieur a déclaré dans un discours prononcé au siège de la SG à Beyrouth que ses agents ont une « lourde responsabilité : celle de donner une image honorable de l’État libanais ». « Il vous est demandé aujourd’hui d’être pleinement prêts à gérer et contrôler les passages légaux et à fermer ceux qui sont illégaux, sans oublier la crise des déplacés qui pèse lourdement sur le pays », a-t-il ajouté, en référence aux migrants et réfugiés syriens. « Ne soyez indulgents avec aucune infraction, quelle qu'en soit l'importance, car l’indulgence est le cimetière des institutions », a-t-il prévenu.

À l'occasion de cet anniversaire, M. Hajjar et le directeur de l'organisme sécuritaire, Hassan Choucair, ont inauguré un nouveau bâtiment à la Direction générale, dans le secteur du Palais de Justice de Beyrouth. Le général Choucair a souligné lors de la cérémonie que la SG « travaille jour et nuit pour préserver la stabilité du pays et veiller à sa sécurité. »