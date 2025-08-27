Le Danemark convoque le chargé d'affaires américain après des « tentatives d'ingérence » au Groenland

Le Danemark a convoqué le chargé d'affaires américain après un reportage de la télévision publique faisant état de « tentatives d'ingérence » au Groenland, territoire autonome du royaume scandinave convoité par l'administration Trump, a annoncé mercredi la diplomatie danoise.

« Toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du royaume sera bien sûr inacceptable », a réagi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué transmis à l'AFP. « J'ai demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d'affaires américain pour une réunion au ministère », a-t-il ajouté.