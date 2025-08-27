Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Le Danemark convoque le chargé d'affaires américain après des « tentatives d'ingérence » au Groenland


AFP / le 27 août 2025 à 11h22

Photo d'illustration AFP

Le Danemark a convoqué le chargé d'affaires américain après un reportage de la télévision publique faisant état de « tentatives d'ingérence » au Groenland, territoire autonome du royaume scandinave convoité par l'administration Trump, a annoncé mercredi la diplomatie danoise.

« Toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du royaume sera bien sûr inacceptable », a réagi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué transmis à l'AFP. « J'ai demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d'affaires américain pour une réunion au ministère », a-t-il ajouté.

Le Danemark a convoqué le chargé d'affaires américain après un reportage de la télévision publique faisant état de « tentatives d'ingérence » au Groenland, territoire autonome du royaume scandinave convoité par l'administration Trump, a annoncé mercredi la diplomatie danoise.

« Toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du royaume sera bien sûr inacceptable », a réagi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué transmis à l'AFP. « J'ai demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d'affaires américain pour une réunion au ministère », a-t-il ajouté.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés