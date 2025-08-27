Tom Barrack, en visite au Liban-Sud, est arrivé à la caserne de Marjeyoun | En direct

Cisjordanie : la police israélienne saisit près de 400.000 euros, accusés de financer le « terrorisme »
La police israélienne a annoncé avoir confisqué « environ 1,5 million de shekels », plus de 385.000 euros, une somme qu'elle estime liée au « terrorisme », au cours d'une opération en Cisjordanie occupée, rapporte l'AFP.
« Les forces de police des frontières en Cisjordanie (Magav) et l'armée israélienne ont confisqué environ 1,5 million de shekels provenant du financement du terrorisme », a déclaré la police dans un communiqué. Elle a précisé qu'une partie de la somme avait été saisie en devises étrangères, notamment des dollars américains et des dinars jordaniens.
Nucléaire : les inspecteurs de l'AIEA « de retour en Iran », annonce son patron
Des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sont « de retour en Iran », a annoncé son chef, la première équipe à y retourner après la suspension début juillet par Téhéran de sa coopération avec l'organisme onusien, à la suite de la guerre déclenchée par Israël, rapporte l'AFP.
« Maintenant, la première équipe d'inspecteurs de l'AIEA est de retour en Iran, et nous sommes sur le point de reprendre » les inspections a déclaré Rafael Grossi dans une interview sur Fox News diffusée mardi. « L'Iran est membre du traité de non-prolifération nucléaire donc ils doivent avoir des inspections », a souligné M. Grossi, rappelant que de « nombreuses installations » se trouvaient dans le pays. « Certaines ont été attaquées, d'autres non. Donc nous discutons du type (...) de modalités pratiques qui peuvent être mises en place pour faciliter la reprise de notre travail là-bas », a-t-il poursuivi sur la chaîne américaine.
Liban-Sud : des tracts israéliens largués au-dessus de Adaïssé
Des drones israéliens ont largué des tracts ce matin sur la localité de Adaïssé (caza de Marjeyoun), menaçant des dignitaires liés au Hezbollah, rapporte notre correspondant. Les tracts demandent aux habitants de s’éloigner de ces responsables qui présentent pour l’armée israélienne des cibles potentielles.
Une « grande réunion » prévue à la Maison Blanche sur le « jour d'après » à Gaza
L’émissaire américain Steve Witkoff a annoncé hier que le président Donald Trump présidera dans la journée de mercredi, à la Maison Blanche, « une grande réunion » sur Gaza afin de discuter d’un plan global pour l’après-guerre.
Dans une interview sur Fox News, M. Witkoff a indiqué qu’un accord portant sur la libération de dix otages vivants avait été sur la table ces dernières semaines, mais que le Hamas avait ralenti le processus. Il a ajouté que le Hamas acceptait désormais l’accord, probablement en raison de la « forte pression » exercée par Israël. Tel-Aviv n'a pas encore répondu à la proposition des médiateurs, transmise en début de semaine dernière, et se prépare à prendre le contrôle de Gaza-Ville.
Interrogé sur l’existence d’un plan pour l’après-guerre à Gaza, Steve Witkoff a répondu : « Oui, nous avons une grande réunion demain à la Maison-Blanche, présidée par le président, et nous élaborons un plan très complet pour le jour d'après », sans fournir plus de détails ni la liste des participants à la réunion. Elle coïncidera avec une rencontre distincte prévue également ce mercredi à Washington entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar.
L'émissaire a encore indiqué qu’Israël restait ouvert à la poursuite de discussions avec le Hamas.
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen
L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un missile tiré du Yémen, trois jours après des bombardements israéliens contre des cibles des rebelles houthis dans la capitale yéménite.
« A la suite des sirènes déclenchées dans plusieurs zones d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté » par l'armée de l'air israélienne, a indiqué l'armée sur Telegram. Selon une journaliste de l'AFP les sirènes ont retenti à Jérusalem. En réponse à ces attaques, l'armée israélienne avait indiqué avoir bombardé dimanche des sites militaires des houthis, dont le palais présidentiel et un site de stockage de carburant à Sanaa, aux mains des rebelles. Les houthis ont indiqué que les frappes avaient ciblé « une station de la compagnie pétrolière » et une « centrale électrique » et ont fait état d'un bilan de 10 morts et 96 blessés.
L'armée israélienne a, elle, procédé à l'aube à faire exploser des bâtiments à Kfar Kila, dans le caza de Marjeyoun, le long de la frontière, après s'être infiltrée sur le territoire libanais, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Par ailleurs, dans la nuit, quatre petits véhicules tout terrain israéliens ont été repérés en territoire libanais, à la périphérie de Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil).
Tom Barrack en visite à Marjeyoun, au Liban-Sud
L'émissaire américain Tom Barrack est arrivé il y a peu au Liban-Sud, à la caserne militaire François el-Hage à Marjayoun à bord d'un hélicoptère, rapporte l'Agence nationale d'information, (ANI).
L'armée libanaise est déployée dans la région et à l'entrée nord de la ville de Khiam pour accompagner sa visite dans la zone, alors que des appels à manifester contre cette tournée de l'émissaire US ont été lancés. Un sit-in est notamment prévu à Tyr à midi.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Restez informés sans dépenser un centime !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.