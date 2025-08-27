Tom Barrack, en visite au Liban-Sud, est arrivé à la caserne de Marjeyoun | En direct

Une « grande réunion » prévue à la Maison Blanche sur le « jour d'après » à Gaza

L’émissaire américain Steve Witkoff a annoncé hier que le président Donald Trump présidera dans la journée de mercredi, à la Maison Blanche, « une grande réunion » sur Gaza afin de discuter d’un plan global pour l’après-guerre.

Dans une interview sur Fox News, M. Witkoff a indiqué qu’un accord portant sur la libération de dix otages vivants avait été sur la table ces dernières semaines, mais que le Hamas avait ralenti le processus. Il a ajouté que le Hamas acceptait désormais l’accord, probablement en raison de la « forte pression » exercée par Israël. Tel-Aviv n'a pas encore répondu à la proposition des médiateurs, transmise en début de semaine dernière, et se prépare à prendre le contrôle de Gaza-Ville.

Interrogé sur l’existence d’un plan pour l’après-guerre à Gaza, Steve Witkoff a répondu : « Oui, nous avons une grande réunion demain à la Maison-Blanche, présidée par le président, et nous élaborons un plan très complet pour le jour d'après », sans fournir plus de détails ni la liste des participants à la réunion. Elle coïncidera avec une rencontre distincte prévue également ce mercredi à Washington entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar.

L'émissaire a encore indiqué qu’Israël restait ouvert à la poursuite de discussions avec le Hamas.