L'aide qui entre à Gaza reste « une goutte d'eau dans l'océan », selon le chef du PAM

L'aide humanitaire que les autorités d'Israël autorisent à entrer dans Gaza ravagée par la guerre reste « une goutte d'eau dans l'océan », a déploré mardi auprès de l'AFP le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau. L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza et en a attribué la responsabilité à l'Etat hébreu, qui y multiplie les opérations militaires meurtrières depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur son sol le 7 octobre 2023.

Par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahu, Israël a rejeté cette accusation et dénoncé un « mensonge éhonté ». Après avoir imposé en mars à la bande de Gaza un blocus humanitaire total, causant de graves pénuries alimentaires, le gouvernement israélien l'a assoupli fin mai et autorisé le retour de l'aide.

Il y a eu une « légère hausse », a reconnu le patron du PAM lors d'un entretien accordé à l'AFP à l'occasion d'une visite dans la capitale indienne New Delhi. « Mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan au regard des quelque 2,1 millions de personnes que nous soutenons », a ajouté M. Skau. « Il faudrait un niveau d'aide totalement différent pour pouvoir enrayer la marche vers la famine ».

Après des mois d'alertes, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) onusien, a confirmé vendredi qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza. Selon les experts de l'ONU, plus d'un demi-million de Gazaouis sont victimes de conditions « catastrophiques », le niveau de détresse alimentaire le plus élevé de l'IPC, caractérisé par la famine et la mort.

« Le niveau de désespoir y est si fort que les gens continuent à arracher la nourriture de nos camions », a décrit mardi le chef du PAM. « Quand nous ne sommes pas en mesure d'organiser des distributions ordonnées, nous ne pouvons pas venir en aide aux plus vulnérables, les femmes et les enfants des camps », a poursuivi l'ancien diplomate suédois. « Ce sont eux qu'il faut aider maintenant si nous voulons éviter une catastrophe », a-t-il insisté.





« Désastre »





Gaza n'est toutefois pas la seule région du monde souffrant de la famine à l'heure où le financement de l'aide humanitaire a connu une forte baisse (-40%) depuis un an, a rappelé M. Skau. Quelque 320 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en état d'insécurité alimentaire aigüe, plus du triple d'il y a cinq ans.

« Nous sommes confrontés à une série de crises qui, en d'autres temps, auraient fait la +une+ de l'actualité mondiale », a poursuivi le chef du PAM, citant le cas du Soudan en guerre où 10 millions de personnes sont en état de famine. « C'est la crise alimentaire et humanitaire la plus importante (...) depuis la fin de la famine en Ethiopie dans les années 1980 », a-t-il souligné, « un désastre d'une magnitude inimaginable ».

Le Soudan du Sud voisin est lui aussi menacé et pourrait devenir « un troisième foyer de famine » sur la planète, a averti Carl Skau, « ce qui serait sans précédent ».

Ce pays « pourrait même devenir la principale crise alimentaire » sur la planète, avec selon lui « des besoins considérables et, pour être honnête, très peu de ressources disponibles ». La décision de Donald Trump de couper drastiquement le budget de l'aide humanitaire américaine a porté un coup fatal à de nombreuses opérations humanitaires dans le monde. « Nous sommes confrontés à une baisse dramatique des financements, alors qu'il faudrait les augmenter », a ajouté M. Skau.

Si les guerres et les conflits en restent la cause principale, les famines sont également liées aux « événements météorologiques extrêmes dus au changement climatique » et aux « chocs économiques (...) et guerres commerciales qui poussent les prix de l'alimentation à la hausse », a rappelé le responsable onusien. « Nous nous rapprochons de pays tels que l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et d'autres, au-delà des donneurs traditionnels, pour voir s'ils peuvent nous venir en aide », a-t-il indiqué.