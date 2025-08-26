Deux Libanais arrêtés en Thaïlande pour trafic de drogue

Deux ressortissants libanais, I.A., 38 ans, et C.R., 28 ans, ont été arrêtés samedi à Koh Samui, la deuxième plus grande île de Thaïlande, accusés d’avoir utilisé un restaurant – dont le premier serait actionnaire – comme vitrine pour faire du trafic de drogue. I.A. est en outre poursuivi pour exercice illégal de la médecine traditionnelle chinoise, en violation de la loi thaïlandaise sur la profession médicale.

Dans le cadre d’un mandat délivré par le tribunal provincial de Koh Samui, les services de l’immigration, en coordination avec la police touristique, la police locale et des responsables de la santé publique, ont mené un coup de filet au sein du restaurant en question, Buffalo Jungle, situé dans la commune de Maret, a rapporté dimanche le Bangkok Post. La perquisition a permis la saisie d’une importante quantité de stupéfiants, parmi lesquels de l’ecstasy, de la méthamphétamine, de la kétamine, de la cocaïne et des champignons hallucinogènes, dissimulés dans une chambre à coucher, ajoute le quotidien. Les policiers ont également découvert des aiguilles d’acupuncture, des ventouses et d’autres instruments liés à la pratique de la médecine traditionnelle chinoise.

I.A. aurait servi dans l’armée libanaise avant de s’installer en Thaïlande et serait originaire de Touline, dans le caza de Marjeyoun au Liban-Sud. Sur son compte Instagram, il se présente comme un soldat de « l’imam Mehdi », le 12e successeur du prophète Mohammad selon la tradition chiite, disparu en 939 et dont le retour est attendu pour mettre fin à l’oppression dans le monde. Il dit aussi être entraîneur personnel spécialisé dans les arts martiaux et les sports de combat, dont le MMA, la boxe et le muay thaï, et met en avant des techniques d’autodéfense et de combat militaire. Son activité inclut également la préparation physique et des soins liés à la récupération musculaire. En janvier 2020, il partageait une affiche dans laquelle l’union des municipalités de Jabal Amel, au Liban-Sud, le félicite pour sa médaille d’or en muay thaï dans la catégorie des 70 kg, remportée lors d’un championnat organisé en Thaïlande.

Buffalo Jungle combine salle de sport, jungle, plage, restaurant et bar, indique l’établissement sur la même plateforme. Selon le colonel de police Naruewat Phutthawiro, chef de l’immigration de Surat Thani, le restaurant est enregistré comme société, avec trois actionnaires thaïlandais en plus de I.A., qui n’auraient aucun rôle actif dans l’entreprise et serviraient de prête-noms, selon les enquêteurs. La police thaïlandaise indique également qu’aucun des deux suspects n’est habilité à exercer la médecine dans le pays. Ils font face à plusieurs inculpations pour possession et trafic de stupéfiants classés en différentes catégories : substances de catégorie 1 (ecstasy, méthamphétamine), de catégorie 2 (kétamine, cocaïne) et de catégorie 5 (champignons à psilocybine).