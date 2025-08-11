Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Justice

Un Libanais recherché par les autorités angolaises visé par une notice rouge d’Interpol

Selon les maigres détails publiés sur le site de l’organisation internationale qui facilite la coopération policière entre ses pays membres, l'homme âgé de 53 ans est recherché par les autorités angolaises.

OLJ / le 11 août 2025 à 20h20,

Un Libanais recherché par les autorités angolaises visé par une notice rouge d’Interpol

La photo de Mohammad Lakkis publiée sur le site d'Interpol. DR

Un homme de nationalité libanaise, Mohammad Lakkis, fait désormais l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

Les notices rouges d’Interpol alertent les autorités policières du monde entier sur les fugitifs recherchés à l’échelle internationale, notamment lorsque ces derniers se réfugient dans un autre pays pour tenter d’échapper à la justice.

Selon les rares détails publiés sur le site de l’organisation internationale qui facilite la coopération policière entre ses pays membres, l'homme âgé de 53 ans est recherché par les autorités angolaises.

Lire aussi

Corruption à Interpol : un ex-ministre de la Justice moldave écroué à Paris

Selon des informations publiées par deux médias angolais, le quotidien Novo Jornal et le média en ligne Imparcial Press, un homme nommé Mohammad Lakkis, d’âge similaire, est accusé d’avoir tué une femme d’une trentaine d’années, Anabela Marques Barbosa, d’avoir corrompu un juge et d’être impliqué dans une affaire de corruption liée à la décision de sa libération.

Le magistrat en question s’est défendu publiquement, affirmant n’avoir commis aucune faute et indiquant avoir interdit à Mohammad Lakkis de quitter le territoire.

Dans son article, Imparcial Press précise que l'homme est diamantaire, selon les rares informations disponibles en ligne. Novo Jornal affirme qu'il serait aussi de nationalité belge.

Un homme de nationalité libanaise, Mohammad Lakkis, fait désormais l’objet d’une notice rouge d’Interpol.Les notices rouges d’Interpol alertent les autorités policières du monde entier sur les fugitifs recherchés à l’échelle internationale, notamment lorsque ces derniers se réfugient dans un autre pays pour tenter d’échapper à la justice.Selon les rares détails publiés sur le site de l’organisation internationale qui facilite la coopération policière entre ses pays membres, l'homme âgé de 53 ans est recherché par les autorités angolaises. Lire aussi Corruption à Interpol : un ex-ministre de la Justice moldave écroué à Paris Selon des informations publiées par deux médias angolais, le quotidien Novo Jornal et le média en ligne Imparcial Press, un homme nommé Mohammad Lakkis, d’âge...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés