Un Libanais recherché par les autorités angolaises visé par une notice rouge d’Interpol

Un homme de nationalité libanaise, Mohammad Lakkis, fait désormais l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

Les notices rouges d’Interpol alertent les autorités policières du monde entier sur les fugitifs recherchés à l’échelle internationale, notamment lorsque ces derniers se réfugient dans un autre pays pour tenter d’échapper à la justice.

Selon les rares détails publiés sur le site de l’organisation internationale qui facilite la coopération policière entre ses pays membres, l'homme âgé de 53 ans est recherché par les autorités angolaises.

Selon des informations publiées par deux médias angolais, le quotidien Novo Jornal et le média en ligne Imparcial Press, un homme nommé Mohammad Lakkis, d’âge similaire, est accusé d’avoir tué une femme d’une trentaine d’années, Anabela Marques Barbosa, d’avoir corrompu un juge et d’être impliqué dans une affaire de corruption liée à la décision de sa libération.

Le magistrat en question s’est défendu publiquement, affirmant n’avoir commis aucune faute et indiquant avoir interdit à Mohammad Lakkis de quitter le territoire.

Dans son article, Imparcial Press précise que l'homme est diamantaire, selon les rares informations disponibles en ligne. Novo Jornal affirme qu'il serait aussi de nationalité belge.