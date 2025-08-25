Gaza: l'armée israélienne annonce une "enquête" après une frappe meurtrière sur un hôpital

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir ordonné l'ouverture d'une "enquête" après une frappe meurtrière sur un hôpital du sud de la bande de Gaza, qui a tué 15 personnes dont quatre journalistes selon la Défense civile.

"Plus tôt dans la journée (lundi), les troupes de l'armée israélienne ont mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser à Khan Younès. Le chef d'état-major a ordonné qu'une enquête préliminaire soit menée dès que possible", a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant qu'elle "regrettait tout dommage causé à des personnes non impliquées et ne ciblait pas les journalistes en tant que tels".

