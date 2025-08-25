Le Hezbollah et Amal appellent à une manifestation contre le désarmement, mercredi à Beyrouth

Les bureaux des travailleurs du Hezbollah et du mouvement Amal ont appelé à une manifestation mercredi dans le centre-ville de Beyrouth contre les décisions prises début août par le gouvernement de Nawaf Salam concernant notamment le désarmement des milices, sous le slogan « Jamais sous l'humiliation ».

Dans un communiqué conjoint, le bureau central des travailleurs du mouvement Amal et l'unité centrale des syndicats et des travailleurs du Hezbollah ont appelé les « travailleurs, producteurs et syndicalistes » à ce sit-in à 17h30 sur la place Riad el-Solh, face au Sérail, siège du cabinet. Selon le texte, les décisions prises les 5 et 7 août par le gouvernement « vont à l'encontre de l'intérêt national supérieur et du Pacte national ». Le tandem chiite affirme dans ce cadre que la résistance a « le droit de défendre le territoire national et de le libérer de l'occupation israélienne. » Soulignant que la patience de ces deux formations à « atteint ses limites », il appelle à un « rassemblement national pour refuser la soumission et la capitulation ». « Cette mobilisation est une affirmation de notre droit à conserver nos armes, qui ont prouvé leur capacité à briser la puissance de nos ennemis », ajoute le texte.

Depuis que le gouvernement a mandaté le 5 août l'armée libanaise pour préparer avant la fin de l'année un plan en vue de désarmer tous les groupes armés, Hezbollah en tête, les partisans du tandem chiite critiquent à tout va le cabinet de Nawaf Salam et agitent les menaces de troubles sur la scène locale. Vendredi dernier, le chef du Hezbollah Naïm Kassem avait multiplié ces avertissements, déclarant que le parti pro-iranien était prêt à une « confrontation » si un désarmement devait lui être imposé. Deux jours après la décision de mandater l'armée pour préparer le plan de désarmement, le gouvernement avait approuvé la « feuille de route » de l'émissaire américain Tom Barrack, qui prévoit une série de mesures permettant de faire respecter les modalités de la trêve entrée en vigueur le 27 novembre 2024 après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël. Ce « plan Barrack », sur lequel l'envoyé US doit fournir des réponses israéliennes en début de semaine lors d'une nouvelle visite à Beyrouth, prévoit le désarmement des milices, mais également des discussions avec la Syrie sur le tracé de la frontière, ainsi qu'un ensemble de réformes.