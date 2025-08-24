Yémen: les Houthis font état de deux morts et cinq blessés dans les frappes israéliennes

Les Houthis du Yémen ont affirmé dimanche que les frappes israéliennes sur Sanaa avaient fait deux morts et cinq blessés, selon la chaîne de télévision Al-Massirah, organe médiatique du groupe rebelle soutenu par l'Iran.

"Deux morts et cinq blessés sont à déplorer à la suite de l’attaque israélienne contre une station-service à Sanaa", a indiqué la chaîne, précisant qu'il s'agissait d'un "bilan préliminaire".

