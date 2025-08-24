Menu
Yémen: les Houthis font état de deux morts et cinq blessés dans les frappes israéliennes


AFP / le 24 août 2025 à 18h00

Les Houthis du Yémen ont affirmé dimanche que les frappes israéliennes sur Sanaa avaient fait deux morts et cinq blessés, selon la chaîne de télévision Al-Massirah, organe médiatique du groupe rebelle soutenu par l'Iran. 

"Deux morts et cinq blessés sont à déplorer à la suite de l’attaque israélienne contre une station-service à Sanaa", a indiqué la chaîne, précisant qu'il s'agissait d'un "bilan préliminaire".

