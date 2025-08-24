Une escroquerie subie par la chanteuse Élissa tourne au scandale sécuritaire

Une affaire d’extorsion de 2,7 millions de dollars dont a été victime la chanteuse Élissa en pleine période de crise économique (2019) a éclaté au grand jour la semaine dernière, lorsque l’escroc présumé, Ali Kassem Hammoud, a réussi à quitter le territoire libanais via l’Aéroport international de Beyrouth, malgré un mandat de recherche émis à son encontre. L’escroquerie, sur laquelle enquête le parquet d’appel de Beyrouth, présidé par Raja Hamouche, s’accompagne désormais d’un scandale à caractère sécuritaire : l’homme recherché a pu s'enfuir en empruntant un point de passage sensé être très étroitement contrôlé. Le dossier est d’ores et déjà aux mains du commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, Claude Ghanem, compétent en la matière, du fait que des agents des services de sécurité pourraient être impliqués dans la facilitation de la fuite du prévenu.

Lorsqu’un mandat de recherche est émis par la justice, les Forces de sécurité intérieure (FSI) sont chargées de le communiquer à la Sûreté générale (SG), qui le diffuse sur tous les points de passage frontaliers et l’enregistre dans son système informatique. Or dans ce cas précis, le mandat n’aurait pas été visible sur les écrans en question, ce qui aurait permis au prévenu de franchir le point de contrôle et d’embarquer en toute tranquillité.

Décryptage de portables

En conséquence, le juge Ghanem a demandé jeudi à la branche des renseignements des FSI d’ouvrir une enquête. Cette décision est intervenue à la suite d’un reportage diffusé en début de semaine par la chaîne al-Jadeed qui a révélé l’affaire, montrant une vidéo dans laquelle Ali Kassem Hammoud reconnaît avoir encaissé un chèque de 2,7 millions de dollars de la star libanaise et avoir voyagé au départ de l’aéroport de Beyrouth.

Selon une source informée, les FSI procèdent actuellement à des interrogatoires, ainsi qu’à des analyses de conversations extraites de téléphones portables, dans le but de déterminer qui est responsable de la non-intégration – ou de la suppression – du mandat de recherche dans le réseau informatique. Selon la source précitée, un proche de Ali Kassem Hammoud a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a avoué avoir aidé le suspect, originaire de Jouaya (Liban-Sud) à se cacher à Achrafieh (Beyrouth), avant de l’accompagner dans sa fuite vers la France le 17 août, pour ensuite revenir lui-même au Liban. D’après cette même source, il a également reconnu que quelques heures avant le décollage de l’avion, ils avaient reçu un appel les informant que le suspect pouvait désormais quitter le territoire « sans être inquiété ».

En parallèle, la direction de la Sûreté générale mène des investigations internes. Dans un communiqué, elle a annoncé jeudi l’arrestation de plusieurs agents de sécurité en charge de la réception et de la diffusion des mandats de recherche, pour « déterminer les responsabilités et prendre des mesures disciplinaires et judiciaires nécessaires ». Selon des informations communiquées à notre journal, certains de ces agents auraient justifié l’absence du mandat de recherche dans le système informatique par une possible erreur humaine ou une défaillance technique. Ils auraient invoqué un nombre quotidien de mandats importants à traiter, suggérant que cette surcharge aurait entraîné l’omission du mandat en question.

Dès le début de la crise, face à la pénurie des liquidités en raison de l’effondrement du secteur bancaire, de nombreux déposants avaient eu recours à des intermédiaires pour échanger des chèques libellés en « lollars » contre des dollars frais, avec une décote pouvant aller jusqu’à 10 ou 15 % de leur valeur nominale. Élissa avait remis dans ce contexte un chèque de 2,7 millions à Ali Hammoud, qui s’est volatilisé sans lui fournir la moindre contrepartie.

Contacté, un proche de la chanteuse a refusé de commenter l’affaire, indiquant que ni son équipe ni ses avocats ne souhaitent s’exprimer pour le moment. Selon une source au Palais de justice, Ali Kassem Hammoud a des précédents judiciaires datant depuis plusieurs dizaines d’années. Il aurait été condamné à plusieurs reprises et purgé plusieurs peines, après lesquelles il réussissait à attirer de nouvelles victimes.