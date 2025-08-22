Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Etats-Unis

Trump dit que Chicago et New York seront les prochaines villes à être rendues « sûres » par les autorités fédérales


AFP / le 22 août 2025 à 20h52

Le président américain Donald Trump, le 22 août 2025 à la Maison Blanche. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Donald Trump a annoncé vendredi que Chicago et New York, dirigées par les démocrates, seraient les « prochaines » villes à être reprises en main par les forces de l'ordre fédérales, comme l'est la capitale Washington pour lutter, selon l'administration américaine, contre la criminalité.

« Nous allons rendre nos villes très, très sûres. Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine », a déclaré le président des Etats-Unis depuis le Bureau ovale, ajoutant que les forces de l'ordre fédérales « aideront (ensuite) aussi New York ».

Donald Trump a annoncé vendredi que Chicago et New York, dirigées par les démocrates, seraient les « prochaines » villes à être reprises en main par les forces de l'ordre fédérales, comme l'est la capitale Washington pour lutter, selon l'administration américaine, contre la criminalité.

« Nous allons rendre nos villes très, très sûres. Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine », a déclaré le président des Etats-Unis depuis le Bureau ovale, ajoutant que les forces de l'ordre fédérales « aideront (ensuite) aussi New York ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés