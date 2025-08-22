Trump dit que Chicago et New York seront les prochaines villes à être rendues « sûres » par les autorités fédérales

Donald Trump a annoncé vendredi que Chicago et New York, dirigées par les démocrates, seraient les « prochaines » villes à être reprises en main par les forces de l'ordre fédérales, comme l'est la capitale Washington pour lutter, selon l'administration américaine, contre la criminalité.

« Nous allons rendre nos villes très, très sûres. Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine », a déclaré le président des Etats-Unis depuis le Bureau ovale, ajoutant que les forces de l'ordre fédérales « aideront (ensuite) aussi New York ».