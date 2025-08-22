Peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila

La peine de mort a été requise vendredi à Kinshasa contre l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, a constaté une équipe de l'AFP.

Le général Lucien René Likulia, représentant du ministère public, a appelé les juges du tribunal militaire à condamner « à la peine de mort » M. Kabila pour « crimes de guerre », « trahison », et « organisation d'un mouvement insurrectionnel », ainsi qu'à 15 ans de prison pour « complot ».