Dernières Infos - Liban

Affaire Sean Rooney : Israël accuse un officier libanais, Beyrouth dément


OLJ / le 22 août 2025 à 20h55

Un Casque bleu devant des véhicules de la Finul, dans la région de Tyr, au Liban-Sud, le 8 juillet 2025. Photo Matthieu Karam / L'Orient-Le Jour

Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a accusé vendredi Souheil Bahij Harb, chef de la division du renseignement au Liban-Sud au sein de l’armée libanaise, d’avoir tenté de coopérer avec le Hezbollah pour « dissimuler » le meurtre de Sean Rooney, un Casque bleu irlandais tué au Liban-Sud, dans la région de Aaqibiyé. L'armée libanaise a aussitôt démenti ces allégations. 

« L’armée (israélienne) révèle que Souhail Bahij Harb, chef du renseignement sud de l’armée libanaise, a régulièrement communiqué avec des membres du Hezbollah afin de dissimuler l’incident », a écrit Avichay Adraee sur son compte X. 

La justice libanaise a condamné à mort par contumace le mois dernier un proche du Hezbollah pour ce meurtre. « Harb, qui avait déjà reconnu publiquement avoir coopéré avec le Hezbollah, travaillait à brouiller le cours de l’enquête menée par l’armée libanaise sur l’affaire et à empêcher que les membres du parti impliqués dans le meurtre soient traduits en justice », a prétendu Avichay Adraee. 

L'armée libanaise devait aussitôt réagir en soirée. « La direction de l’armée dément ces allégations et affirme que les officiers de l’institution militaire accomplissent leur devoir national et exécutent leurs missions avec intégrité et professionnalisme dans toutes les régions du Liban », peut-on lire dans le communiqué de l'armée. « L’officier mentionné a joué un rôle important dans la coordination avec la Finul et dans l’éclaircissement des circonstances de l’incident », ajoute le texte.

La troupe conclut en soulignant que « l’ennemi israélien poursuit ses agressions et violations quotidiennes de la souveraineté nationale, continue d’occuper des terres libanaises et de répandre des mensonges, montrant plus que jamais sa détermination à déstabiliser le Liban ».

