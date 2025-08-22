Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Renouvellement du mandat de la Finul : la séance du Conseil de sécurité reportée


OLJ / le 22 août 2025 à 20h06

Une réunion du Conseil de sécurité de l'O

La séance du Conseil de sécurité, initialement prévue lundi prochain pour soumettre au vote le renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a été reportée. Elle sera fixée au mercredi 27 ou au vendredi 29 août, a indiqué une source informée à L’Orient-Le Jour.

Le Conseil de sécurité avait entamé lundi dernier les discussions autour d’un projet de résolution rédigé par la France, visant à prolonger d’un an le mandat de la Finul. 

Grand allié d’Israël, les États-Unis se montrent peu enclin à soutenir une nouvelle prorogation du mandat de la force internationale qui expire à la fin du mois d’août, sans en élargir les prérogatives. Dans ce scénario, Washington pourrait opposer son veto à toute résolution présentée au Conseil de sécurité. L’État hébreu de son côté rejette catégoriquement toute prorogation et envisagerait, selon les médias israéliens, une période de six mois pour organiser le retrait des Casques bleus du Liban-Sud.


La séance du Conseil de sécurité, initialement prévue lundi prochain pour soumettre au vote le renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a été reportée. Elle sera fixée au mercredi 27 ou au vendredi 29 août, a indiqué une source informée à L’Orient-Le Jour.Le Conseil de sécurité avait entamé lundi dernier les discussions autour d’un projet de résolution rédigé par la France, visant à prolonger d’un an le mandat de la Finul. Grand allié d’Israël, les États-Unis se montrent peu enclin à soutenir une nouvelle prorogation du mandat de la force internationale qui expire à la fin du mois d’août, sans en élargir les prérogatives. Dans ce scénario, Washington pourrait opposer son veto à toute résolution présentée au Conseil de sécurité. L’État hébreu de...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés