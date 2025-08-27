Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Sport - Initiative

Le Libanais Edward Ghauch se prépare à nager 12 heures d’affilée entre Jbeil et Batroun

Prévu le 29 août, l’événement a pour but de sensibiliser à la santé mentale et à la pollution maritime.

L'OLJ / Par Anne-Marie EL-HAGE, le 27 août 2025 à 10h47

Le Libanais Edward Ghauch se prépare à nager 12 heures d’affilée entre Jbeil et Batroun

Edward Ghauch s'entraîne à nager douze heures d'affilée. Photo fournie par le nageur

Comment combattre l’impatience, défier l’ennui, accepter ses idées négatives, tester sa propre endurance physique et mentale ? En nageant 12 heures d’affilée de Jbeil à Batroun (Bahsa), sur le littoral libanais, avant la fin août, entre 4h30 et 16h30. C’est en tout cas le défi que s’est lancé Edward Ghauch, 34 ans, architecte libanais et sportif passionné de métaphysique. Pour être prêt pour le grand jour, il s’impose une discipline de fer : il s’entraîne plusieurs heures par jour avec son coach, organise ses pauses alimentaires et son accompagnement. « Je m’entraîne depuis six mois, cinq fois par semaine, à raison de 5 heures par jour. J’ai déjà tenu 8 heures et demie en mer », raconte à L’Orient-Le Jour celui qui dit « nager quelque 25 km par semaine, en mer ou en piscine ». La logistique est également prête, son équipe médicale, son...
Comment combattre l’impatience, défier l’ennui, accepter ses idées négatives, tester sa propre endurance physique et mentale ? En nageant 12 heures d’affilée de Jbeil à Batroun (Bahsa), sur le littoral libanais, avant la fin août, entre 4h30 et 16h30. C’est en tout cas le défi que s’est lancé Edward Ghauch, 34 ans, architecte libanais et sportif passionné de métaphysique. Pour être prêt pour le grand jour, il s’impose une discipline de fer : il s’entraîne plusieurs heures par jour avec son coach, organise ses pauses alimentaires et son accompagnement. « Je m’entraîne depuis six mois, cinq fois par semaine, à raison de 5 heures par jour. J’ai déjà tenu 8 heures et demie en mer », raconte à L’Orient-Le Jour celui qui dit « nager quelque 25 km par semaine, en mer ou en piscine ». La logistique...
commentaires (1)

wow....super !! god bless you.

Marie Claude

12 h 46, le 27 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • wow....super !! god bless you.

    Marie Claude

    12 h 46, le 27 août 2025

Retour en haut