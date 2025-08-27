Le Libanais Edward Ghauch se prépare à nager 12 heures d’affilée entre Jbeil et Batroun

Edward Ghauch s'entraîne à nager douze heures d'affilée. Photo fournie par le nageur
Comment combattre l’impatience, défier l’ennui, accepter ses idées négatives, tester sa propre endurance physique et mentale ? En nageant 12 heures d’affilée de Jbeil à Batroun (Bahsa), sur le littoral libanais, avant la fin août, entre 4h30 et 16h30. C’est en tout cas le défi que s’est lancé Edward Ghauch, 34 ans, architecte libanais et sportif passionné de métaphysique. Pour être prêt pour le grand jour, il s’impose une discipline de fer : il s’entraîne plusieurs heures par jour avec son coach, organise ses pauses alimentaires et son accompagnement. « Je m’entraîne depuis six mois, cinq fois par semaine, à raison de 5 heures par jour. J’ai déjà tenu 8 heures et demie en mer », raconte à L’Orient-Le Jour celui qui dit « nager quelque 25 km par semaine, en mer ou en piscine ». La logistique est également prête, son équipe médicale, son...
wow....super !! god bless you.
12 h 46, le 27 août 2025