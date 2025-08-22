Le Hamas demande l'ouverture de tous les points de passage

Le Hamas a exigé vendredi l'ouverture immédiate de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre l'entrée de plus d'aide humanitaire, et que soit mis fin à la guerre après que l'ONU a déclaré la famine à Gaza.

« La déclaration de famine à Gaza est une honte pour [Israël] et ses soutiens » qui confirme « l'ampleur de la catastrophe humanitaire que subit notre peuple en raison de l'agression israélienne continue, qui utilise la famine comme arme de guerre et le génocide contre les civils », écrit le mouvement palestinien dans un communiqué.

Cela exige « une action immédiate de l'ONU et du Conseil de sécurité pour mettre fin à la guerre » et « l'ouverture sans restriction des points de passage afin de permettre l'entrée urgente et continue de nourriture, de médicaments, d'eau et de carburant », ajoute le texte.