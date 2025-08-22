Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-haut conseiller de Trump devenu opposant

La police fédérale américaine (FBI) perquisitionne vendredi le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain et qui en est devenu depuis l'un des plus fervents critiques. Des agents du FBI entraient et sortaient tôt vendredi de la maison en banlieue de la capitale Washington de cet ancien haut responsable à la Maison Blanche, a constaté un journaliste de l'AFP.

« PERSONNE n'est au-dessus de la loi... Les agents du FBI sont en mission », a déclaré sur X le directeur de la police fédérale, Kash Patel, sans que ce proche allié de Donald Trump ne précise quelle affaire il évoque. De retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump avait signé un décret exécutif accusant John Bolton d'avoir révélé « des informations sensibles du temps où il était » à la Maison Blanche, de 2018 à 2019. Il avait également privé son ancien conseiller de la protection du Secret Service, l'agence chargée de protéger les hautes personnalités politiques aux Etats-Unis, et l'avait traité d' « idiot ». Il lui avait également coupé tout accès à des données de sécurité et de renseignement.

John Bolton avait dit être la cible d'un projet d'assassinat fomenté par l'Iran entre 2021 et 2022 et avait affirmé en janvier que « la menace demeure ». Téhéran aurait ainsi voulu venger la mort de son général Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 dans une frappe de drone en Irak ordonnée par Donald Trump lors de son premier mandat (2017-2021).

Avec son visage barré d'une épaisse moustache, ce républicain de 76 ans s'était fait connaître à l'international comme ambassadeur à l'ONU sous la présidence de George W. Bush, durant la guerre en Irak. A son départ de la Maison Blanche, il avait commencé à prendre position contre les politiques menées par Donald Trump. Récemment, il a critiqué la tenue du sommet entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska.