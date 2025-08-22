Israël rejette le rapport IPC et affirme qu' « il n'y a pas de famine à Gaza »

»Il n'y a pas de famine à Gaza », a affirmé vendredi Israël en rejetant catégoriquement un rapport international arrivant à la conclusion inverse, dépeignant cette étude comme partiale et reposant « sur les mensonges du Hamas »

« L'IPC vient de publier un rapport fabriqué +sur-mesure+ pour la fausse campagne du Hamas », écrit le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Accusant l'IPC de s'être « détourné de ses propres règles et (d'avoir) ignoré ses propres critères », le communiqué ajoute que « l'ensemble du (rapport) est fondé sur les mensonges du Hamas blanchis par des organisations ayant des intérêts particuliers ».