Échange de tirs entre l'armée libanaise et des ravisseurs présumés à Baalbeck : un mort

Un échange de tirs a eu lieu vendredi à Baalbeck, dans la Békaa, entre l'armée libanaise et des personnes suspectées d'être impliquées dans l'enlèvement d'une petite fille, qui avait été libérée par la troupe la veille, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.

L'incident a fait un mort et un blessé parmi les suspects, indique l'armée dans un communiqué. Une unité militaire a perquisitionné les domiciles de « personnes recherchées dans la région des Jroud de Nahlé, dans le caza de Baalbeck-Hermel » et qui seraient liées à l'enlèvement survenu jeudi.

« Lors de l’opération, les personnes recherchées ont ouvert le feu sur les soldats, qui ont riposté, entraînant la mort du chef du groupe, le citoyen H.R., et blessant un de ses complices, le citoyen A.R. », précise le texte, ajoutant que les militaires ont retrouvé des armes et des munitions de guerre, ainsi que du matériel militaire, qui ont été saisis lors de la perquisition. « Les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes et une enquête sur les personnes arrêtées a été ouverte sous la supervision du juge compétent ».

Le matériel saisi par l'armée libanaise. Photo tirée du site de la troupe.

En parallèle, l’armée a procédé à un large déploiement dans la zone, érigeant des barrages et des points de contrôle afin de vérifier l’identité des passants, selon les informations de notre correspondante.

Cet incident est survenu au lendemain de la libération par l’armée de la fillette qui aurait été kidnappée par un Syrien dans la région de Khaldé, au sud de Beyrouth. Jeudi soir, l’armée avait annoncé avoir libéré l’enfant à al-Qasr, une localité du Hermel, également dans la Békaa, près de la frontière avec la Syrie, et précisé que « les investigations se poursuivent afin d’arrêter les personnes impliquées ».

Le 5 juillet dernier, l’armée libanaise avait indiqué avoir réussi à libérer trois personnes dans la ville de Hermel qui avaient été enlevées dans le nord du Liban.