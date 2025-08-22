Kurdistan d'Irak: arrestation d'une figure de l'opposition après des affrontements armés (responsable)

Les forces de sécurité au Kurdistan d'Irak ont interpellé vendredi à l'aube, après plusieurs heures d'affrontements, Lahur Sheikh Jangi, figure de l'opposition et cousin de l'influente famille Talabani, l'un des deux clans au pouvoir dans la région autonome, a indiqué un responsable sécuritaire à l'AFP.

Il s'agit de la deuxième arrestation d'un opposant à Souleimaniyeh, deuxième ville du Kurdistan (nord) en moins de deux semaines. M. Jangi "s'est rendu" aux forces de l'ordre tandis que "son frère Bolad a été blessé à la jambe et a été arrêté", a indiqué le responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

