Israël annonce le rapatriement d'un de ses citoyens détenu depuis « plus d'un an » au Liban

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé jeudi que le citoyen israélien Saleh Abou Hussein, détenu au Liban depuis environ un an, était rentré en Israël à la suite de négociations menées avec l'aide de la Croix-Rouge.

Les services de M. Netanyahu se sont réjouis du retour de cet homme, un Arabe israélien, évoquant « une avancée positive et un signe encourageant pour l'avenir », selon un message publié sur X. Le bureau du Premier ministre n'a pas divulgué de détails sur les circonstances de la détention de Abou Hussein. Toutefois, son avocate a indiqué à la chaîne libanaise LBCI qu'il était détenu depuis « plus de 13 mois, pour avoir franchi la frontière de manière illégale, par erreur ». « Il a essayé de nager pour rentrer, mais s'est perdu », a-t-elle précisé. « Il n'y a pas de dossier sur lui devant le tribunal militaire et la justice libanaise », a-t-elle ajouté.

La question de la présence de détenus israéliens au Liban n'a pas été évoquée ces derniers mois dans le cadre des discussions sur l'application des modalités du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, contrairement au dossier des détenus libanais enlevés pendant l'offensive terrestre israélienne et qui restent emprisonnés en Israël. Leur libération fait partie des mesures à appliquer dans la feuille de route de l'émissaire américain Tom Barrack pour l'application de la trêve.

Les infiltrations transfrontalières de civils israéliens en territoire libanais sont rares. Des groupes de colons ultranationalistes militant pour l'établissement de colonies sont entrés à plusieurs reprises au Liban-Sud pendant les échanges de tirs, les frappes quotidiennes et l'invasion israélienne, entre septembre et novembre 2024.