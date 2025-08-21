Sabotage du gazoduc Nord Stream: un suspect ukrainien arrêté en Italie

Un Ukrainien, suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando de sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique en 2022, a été arrêté jeudi en Italie, a annoncé le parquet fédéral allemand. « Le parquet fédéral allemand a fait procéder à l'arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt européen du citoyen ukrainien Serhii K., par la police italienne, dans la province de Rimini (Italie) », selon un communiqué. « Serhii K. faisait partie d'un groupe de personnes qui, en septembre 2022, ont placé des explosifs sur les gazoduc 'Nord Stream 1' et 'Nord Stream 2' près de l'île (danoise, ndlr) de Bornholm », écrit le parquet fédéral allemand, spécialisé dans les affaires de terrorisme.

Il s'agit « vraisemblablement d'un des coordinateurs de l'opération » de sabotage, ajoute-t-il. « Pour le transport, lui et ses complices ont utilisé un voilier qui avait pris le départ à Rostock (port allemand sur la Baltique) », continue le parquet. « Le voilier avait été loué auprès d'une entreprise allemande à l'aide de faux papiers d'identité par le biais d'intermédiaires », poursuit-il dans son communiqué. « Les explosifs avaient détoné le 26 septembre 2022. Les explosions ont gravement endommagé les deux gazoducs », rappelle le parquet. Après son transfert par les autorités italiennes en Allemagne, le suspect ukrainien doit être présenté au juge de la Cour fédérale de justice allemande.