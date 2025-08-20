Le secrétaire général adjoint de la Ligue Hossam Zaki mercredi soir à Beyrouth

Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, est attendu à Beyrouth mercredi soir pour une visite officielle de deux jours, envoyé par le secrétaire général Ahmad Aboul Gheit, annonce l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Selon le communiqué officiel publié par l’ANI, M. Zaki devrait « rencontrer jeudi le président de la République Joseph Aoun, le chef du Parlement Nabih Berry et le Premier ministre Nawaf Salam ». Ses entretiens engloberont également le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi et le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal.

L’objectif de la visite « est d’exprimer la solidarité avec l’État libanais dans ses efforts pour étendre son autorité sur l’ensemble du territoire, et de monopoliser le port d’armes dans le cadre de ses institutions officielles, ce qui permettrait au Liban de faire face aux défis considérables qui le guettent, notamment la reconstruction et la reprise économique ».

Le gouvernement libanais a pris, les 5 et 7 août, deux décisions qui visent à désarmer les groupes armés sur son territoire, à leur tête le Hezbollah pro-iranien, et d’accepter les objectifs de la feuille de route américaine modifiée, dont le désarmement des milices est l’une des conditions. Ces décisions se sont heurtées au refus du parti-milice de rendre ses armes, réitéré en fin de semaine dernière par son secrétaire général Naïm Kassem, qui a menacé l’État libanais d’une guerre civile. Ce parti est sorti très affaibli par sa dernière guerre avec Israël en 2024. La feuille de route prévoit également que les forces israéliennes devraient se retirer des points qu’elles occupent encore au Liban-Sud.