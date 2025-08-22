Désarmement du Hezbollah : comment l'armée compte s'y prendre

D’ici au 31 août, l’armée est censée remettre au gouvernement son plan d’action pour démanteler les armes du Hezbollah avant la fin de l'année. Une mission qui s’annonce délicate. D’autant plus du fait du risque de sédition dans les rangs de la troupe, sur fond de menaces proférées par le parti-milice, dont la communauté représenterait selon les estimations quelque 40 % des effectifs de l'armée. Conscient de la complexité de l’entreprise, la formation pro-iranienne joue à fond sur cette corde sensible en exacerbant la fibre de la « chiisation ».Ce n’est pas par hasard que le secrétaire général du Hezb, Naïm Kassem, a évoqué lors d'un discours la semaine dernière la bataille de Kerbala, un événement fondateur pour l’islam chiite qui a consacré à partir du VIIe siècle la martyrologie...

