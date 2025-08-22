Désarmement du Hezbollah : comment l'armée compte s'y prendre

Les forces de l’armée s'apprêtant à prendre le chemin du Liban-Sud. Photo tirée du compte X de l'institution militaire
D’ici au 31 août, l’armée est censée remettre au gouvernement son plan d’action pour démanteler les armes du Hezbollah avant la fin de l'année. Une mission qui s’annonce délicate. D’autant plus du fait du risque de sédition dans les rangs de la troupe, sur fond de menaces proférées par le parti-milice, dont la communauté représenterait selon les estimations quelque 40 % des effectifs de l'armée. Conscient de la complexité de l’entreprise, la formation pro-iranienne joue à fond sur cette corde sensible en exacerbant la fibre de la « chiisation ».Ce n’est pas par hasard que le secrétaire général du Hezb, Naïm Kassem, a évoqué lors d'un discours la semaine dernière la bataille de Kerbala, un événement fondateur pour l’islam chiite qui a consacré à partir du VIIe siècle la martyrologie au sein de la communauté. Les propos du...
D’ici au 31 août, l’armée est censée remettre au gouvernement son plan d’action pour démanteler les armes du Hezbollah avant la fin de l'année. Une mission qui s’annonce délicate. D’autant plus du fait du risque de sédition dans les rangs de la troupe, sur fond de menaces proférées par le parti-milice, dont la communauté représenterait selon les estimations quelque 40 % des effectifs de l'armée. Conscient de la complexité de l’entreprise, la formation pro-iranienne joue à fond sur cette corde sensible en exacerbant la fibre de la « chiisation ».Ce n’est pas par hasard que le secrétaire général du Hezb, Naïm Kassem, a évoqué lors d'un discours la semaine dernière la bataille de Kerbala, un événement fondateur pour l’islam chiite qui a consacré à partir du VIIe siècle la martyrologie...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Nous avons dit et répété depuis des années, que le HB était en train d’infiltrer notre armée pour s’en servir le moment venu. Espérons nous être trompés et seul l’avenir proche nous le dira. C’est valable pour toutes nos institutions. Un pacte de patriotisme devrait être signé par tous les candidats à la nouvelle gouvernance sous peine de se voir jugé et puni en cas de non respect du contrat, à commencer par les ministres et les députés qui prétendent servir le pays alors qu’ils prouvent le contraire à chacune des échéances importantes pour redresser le pays.
12 h 28, le 22 août 2025