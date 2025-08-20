En Iran, l’appel des réformistes à renoncer à l'enrichissement nucléaire provoque un tollé

La déclaration du Front iranien de la réforme n’est pas passée inaperçue. C’est sans détour que la coalition politique progressiste a publié, dimanche 17 août, un appel aux responsables iraniens pour « rétablir la confiance nationale ». Le communiqué se présente comme une feuille de route mentionnant les principales réformes que pourrait engager le gouvernement iranien pour y parvenir. La principale revendication : renoncer progressivement à l’enrichissement nucléaire sur le territoire iranien dans le cadre de négociations directes avec les États-Unis, en échange d’un allègement significatif des sanctions qui pèsent sur l’économie de la République islamique. Une proposition audacieuse, intervenant plus de deux mois après l’intense campagne militaire israélienne sur les installations nucléaires du...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte