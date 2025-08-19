Clôture de l’édition 2025 de l’Académie maronite

La Fondation maronite dans le monde a clôturé vendredi l’édition 2025 de l’Académie maronite, un programme dans le cadre duquel 70 jeunes Libanais de la diaspora ont pris part à des conférences données par plusieurs grosses pointures du monde de la politique, de la diplomatie et de l’histoire autour de thèmes, tels que l’identité libanaise, le rôle des émigrés et le message de l’Église maronite au Moyen-Orient.

Outre les entretiens avec le président de la République, Joseph Aoun, le Premier ministre, Nawaf Salam, et le patriarche maronite, Béchara Raï, les participants ont profité de ce programme pour visiter plusieurs sites touristiques à travers le Liban, notamment la basilique Notre-Dame du Liban à Harissa, où une messe a été célébrée pour la paix au pays du Cèdre.

Notons enfin que la Fondation a également tenu un dîner à Dbayé vendredi dernier, en présence notamment du ministre des Télécoms Charles Hajj (ancien président de la Fondation) et de Chawki Daccache, député du Kesrouan (Forces libanaises). L’occasion de remettre aux jeunes Libanais émigrés des attestations de participation à ce programme.