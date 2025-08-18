Depuis Baabda, Barrack affirme qu'après un « premier pas » du gouvernement libanais, la balle est maintenant dans le camp d'Israël | En direct

Eyal Zamir : Les habitants de Gaza-Ville seront « évacués » dans les deux mois

Selon la chaîne 12 israélienne, citée par al-Jazeera, l'armée israélienne se prépare à évacuer les habitants de Gaza-Ville dans les deux mois à venir, avant le lancement d'une opération terrestre élargie. Lors de discussions à huis clos, le chef d'état-major de l'armée, Eyal Zamir, aurait déclaré que « le processus d'évacuation prévu des habitants de la ville de Gaza prendra moins de deux mois » et que l'armée prépare une série de mesures pour « encourager » les civils à se déplacer vers des zones humanitaires dans le reste de l'enclave.

Une fois cette étape franchie, a déclaré M. Zamir, l'armée « encerclera la ville de Gaza, y entrera et l'occupera », tout en cherchant à « réduire autant que possible le recours aux forces de réserve ».

Selon les informations de la chaîne 12, Israël serait en pourparlers avec au moins cinq pays — l'Indonésie, le Somaliland, l'Ouganda, le Soudan du Sud et la Libye — pour accueillir éventuellement les Palestiniens déplacés de Gaza. Des informations de presse avaient déjà fait état ces derniers mois de telles discussions, mais elles avaient été démenties par les différentes parties.