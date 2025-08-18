Depuis Baabda, Barrack affirme qu'après un « premier pas » du gouvernement libanais, la balle est maintenant dans le camp d'Israël | En direct

Gaza : un homme âgé tué par la chute d’une caisse d’aide larguée par avion
Un homme âgé est décédé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après avoir été grièvement blessé par la chute d’une caisse d’aide humanitaire larguée par avion sur une tente abritant des déplacés, a rapporté al-Jazeera, citant l’hôpital Nasser. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ou ont été blessées ces dernières semaines à la suite de largages aériens de caisses d’aide dans l’enclave.
Les agences humanitaires dénoncent une méthode dangereuse et inefficace, rappelant que plus de deux millions d’habitants font face à la famine, et exhortent Israël à permettre sans entrave l’acheminement de l’aide par les points de passage terrestres.
Des drones israéliens survolent à basse altitude plusieurs localités du Liban-Sud, dont Nabatiyé el-Faouqa, Nabatiyé el-Tahta, Kfar Remmane et Deir el-Zahrani (caza de Nabatiyé) ; Khirbet Selm, Kfardounine et Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil) ; ainsi que Zrariyé, Arzay et Khrayeb (caza de Saïda), toujours selon notre correspondant.
Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu et y répondra dans la journée, selon le média qatari al-Araby al-Jadeed. Les sources de ce média confirment des informations qui avaient été rapportées plus tôt ce matin par la chaîne saoudienne al-Hadath sur une nouvelle proposition transmise par les médiateurs au mouvement palestinien et plusieurs factions.
Eyal Zamir : Les habitants de Gaza-Ville seront « évacués » dans les deux mois
Selon la chaîne 12 israélienne, citée par al-Jazeera, l'armée israélienne se prépare à évacuer les habitants de Gaza-Ville dans les deux mois à venir, avant le lancement d'une opération terrestre élargie. Lors de discussions à huis clos, le chef d'état-major de l'armée, Eyal Zamir, aurait déclaré que « le processus d'évacuation prévu des habitants de la ville de Gaza prendra moins de deux mois » et que l'armée prépare une série de mesures pour « encourager » les civils à se déplacer vers des zones humanitaires dans le reste de l'enclave.
Une fois cette étape franchie, a déclaré M. Zamir, l'armée « encerclera la ville de Gaza, y entrera et l'occupera », tout en cherchant à « réduire autant que possible le recours aux forces de réserve ».
Selon les informations de la chaîne 12, Israël serait en pourparlers avec au moins cinq pays — l'Indonésie, le Somaliland, l'Ouganda, le Soudan du Sud et la Libye — pour accueillir éventuellement les Palestiniens déplacés de Gaza. Des informations de presse avaient déjà fait état ces derniers mois de telles discussions, mais elles avaient été démenties par les différentes parties.
Lors de sa réunion avec Barrack, Aoun a affirmé qu'il faut maintenant que les « autres parties » s'engagent à respecter l'accord de cessez-le-feu
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé lors de son entretien avec Tom Barrack et la représentante adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, que « ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les autres parties s'engagent à respecter le contenu » de l'accord de cessez-le-feu. Il a dans ce cadre appelé la communauté internationale, et notamment Washington et Paris, les parrains de l'accord, à « soutenir davantage l'armée libanaise et à accélérer les mesures requises au niveau international pour lancer le processus de reconstruction dans les zones touchées par les attaques israéliennes ».
Liban-Sud
Peu avant 11h, un drone de l’armée israélienne a largué une bombe sonore sur la localité frontalière de Dhaïra (caza de Tyr), rapporte notre correspondant.
Barrack : Washington n'a pas recours à la menace concernant le désarmement du Hezbollah
L'émissaire US a encore souligné, lors de sa conférence de presse du palais présidentiel, que Washington n'avait pas remis à Israël de « proposition » spécifique. « Ce que nous faisons, c'est appliquer un accord qui a été violé », a-t-il souligné. Il a ajouté que l'administration américaine « n'a pas recours à la menace concernant le dossier du désarmement du Hezbollah ».
Le diplomate a encore indiqué que Morgan Ortagus, qui était précédemment chargée du dossier libanais, avait « rejoint (son) équipe de travail ».
Barrack depuis Baabda : Le gouvernement libanais a fait un premier pas, c'est maintenant à Israël de faire de même
Depuis le palais de Baabda, Tom Barrack a estimé que « dans les prochaines semaines, nous verrons un grand progrès, et le début d'un plan de route pour le dialogue avec tous les voisins ». « Le désarmement du Hezbollah est dans l'intérêt des chiites, et non contre eux », a-t-il ajouté. Il a souligné que la reconstruction aura lieu « dans tout le Liban et pas juste le Sud ». « Le gouvernement libanais a fait un premier pas, et c'est maintenant à Israël de faire un pas également, en échange », a déclaré M. Barrack.
Arrivé hier soir à Beyrouth, l’émissaire américain Thomas Barrack a entamé lundi matin sa tournée auprès des responsables libanais. Pour la première étape de sa visite, il a été reçu par le président Joseph Aoun au palais de Baabda, en présence de Morgan Ortagus et d’une délégation américaine.
M. Barrack doit s'entretenir avec les responsables alors que le gouvernement a décidé le 5 août de mandater l'armée pour préparer un plan pour le désarmement des milices, dont le Hezbollah, avant la fin de l'année, et deux jours plus tard, approuvé la feuille de route américaine pour faire respecter les modalités du cessez-le-feu avec Israël.
Alors que la question du désarmement a fait couler beaucoup d'encre au cours du week-end après un discours du chef du parti chiite Naïm Kassem vendredi, l'Etat campe sur ses positions. Le président Aoun a ainsi réaffirmé qu'il n'y aurait « pas de retour en arrière », et à nouveau critiqué les commentaires faits par Téhéran sur ce dossier. Ce à quoi l'émissaire iranien Ali Larijani a rétorqué en soulignant que « nos commentaires sur la situation au Liban et la résistance ne signifient pas que nous nous ingérons dans ses affaires ».
Liban-Sud : infiltration israélienne près de Meis el-Jabal, une maison dynamitée
Ce matin, à 5h45, une unité de l’armée israélienne a mené une incursion terrestre sur environ 200 mètres de profondeur en territoire libanais, jusqu’aux abords de Meis el-Jabal, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Les soldats israéliens se sont infiltrés au niveau du quartier de Kassayer, en direction de Kroum el-Charaki. L’armée y israélienne a fait exploser une maison inoccupée, déjà partiellement endommagée lors de la guerre d’automne, sans faire de victimes. La détonation, particulièrement puissante, a été entendue dans plusieurs villages voisins et a entraîné la destruction totale du bâtiment.
Le Hamas aurait reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu, serait exhorté par les autres factions à y répondre « dans les prochaines heures »
Selon la chaîne de télévision saoudienne al-Hadath, citant plusieurs sources proches de négociations, le Hamas aurait reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu de la part des négociateurs égyptiens et qataris. Des représentants des autres factions palestiniennes auraient également reçu ce texte et demandé au Hamas d'y répondre « dans les prochaines heures ». Les sources d'al-Hadath précisent qu'une réunion des médiateurs devrait avoir lieu en Egypte, en présidence du Premier ministre qatari Mohammad al-Thani, dans la journée.
Le chef de l'armée israélienne finalise les plans d'assaut pour la ville de Gaza
L'armée israélienne « poursuit ses préparatifs en vue de la prise de la ville de Gaza, notamment par une mobilisation à grande échelle des réservistes », a rapporté le Haaretz, après que le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir avait approuvé hier dimanche les plans opérationnels.
Ces plans devraient être présentés d'ici mardi ou mercredi au ministre israélien de la Défense, Israel Katz, puis au cabinet de sécurité, selon le média israélien.
Amnesty International estime qu'Israël mène « une campagne de famine délibérée » à Gaza
Israël mène à Gaza une « campagne de famine délibérée », estime Amnesty International dans un communiqué alors que l'ONU et de nombreuses ONG ne cessent de mettre en garde contre une famine imminente dans le territoire palestinien en guerre.
« La combinaison mortelle de la faim et de la maladie n'est pas une conséquence malheureuse des opérations militaires israéliennes » à Gaza, « c'est le résultat intentionnel de plans et de politiques qu'Israël a conçus et mis en oeuvre, au cours des 22 derniers mois, pour infliger délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique », écrit l'organisation de défense des droits de l'Homme.
Sollicitée par l'AFP pour une réaction, les Affaires étrangères et l'armée israélienne n'ont pas immédiatement réagi.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à prendre la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
