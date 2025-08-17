Un projet d'accord de paix a été partagé avec Kinshasa et le M23, selon un responsable qatari

Un projet d'accord de paix a été partagé avec le groupe armé M23 et la République démocratique du Congo (RDC), avant la reprise de pourparlers de paix dans quelques jours, a déclaré dimanche un responsable qatari au fait des négociations.

« Un projet d'accord de paix a été partagé avec les deux parties » au conflit, a déclaré ce responsable qui a précisé que le médiateur qatari s'apprêtait à « accueillir un important cycle de négociations à Doha », qui devrait débuter dans quelques jours, alors qu'une déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet prévoyait la signature au plus tard le 18 août d'un accord de paix.