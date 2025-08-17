Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Congo

Un projet d'accord de paix a été partagé avec Kinshasa et le M23, selon un responsable qatari

AFP / le 17 août 2025 à 15h11,

Un vendeur prépare des liboke à Kinshasa, le 7 août 2025. Photo AFP/ HARDY BOPE.

Un projet d'accord de paix a été partagé avec le groupe armé M23 et la République démocratique du Congo (RDC), avant la reprise de pourparlers de paix dans quelques jours, a déclaré dimanche un responsable qatari au fait des négociations. 

« Un projet d'accord de paix a été partagé avec les deux parties » au conflit, a déclaré ce responsable qui a précisé que le médiateur qatari s'apprêtait à « accueillir un important cycle de négociations à Doha », qui devrait débuter dans quelques jours, alors qu'une déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet prévoyait la signature au plus tard le 18 août d'un accord de paix.


Un projet d'accord de paix a été partagé avec le groupe armé M23 et la République démocratique du Congo (RDC), avant la reprise de pourparlers de paix dans quelques jours, a déclaré dimanche un responsable qatari au fait des négociations. 


« Un projet d'accord de paix a été partagé avec les deux parties » au conflit, a déclaré ce responsable qui a précisé que le médiateur qatari s'apprêtait à « accueillir un important cycle de négociations à Doha », qui devrait débuter dans quelques jours, alors qu'une déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet prévoyait la signature au plus tard le 18 août d'un accord de paix.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés