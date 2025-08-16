Menu
La France « appelle Israël à abandonner (son) projet » de colonie en Cisjordanie


AFP / le 16 août 2025 à 17h11, mis à jour à 17h29

Le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, tient une carte d'une zone proche de la colonie de Maale Adumim, un corridor terrestre connu sous le nom de E1, à l'extérieur de Jérusalem, en Cisjordanie occupée, le 14 août 2025, après une conférence de presse sur place. Photo AFP/ MENAHEM KAHANA

La France a appelé samedi Israël « à abandonner (son) projet » de construire 3.400 logements en Cisjordanie, qui « constitue une violation grave du droit international », a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

« La France condamne avec la plus grande fermeté la décision des autorités israéliennes de valider le projet de colonie E1 qui prévoit la construction de plus de 3.000 logements à l'est de Jérusalem », a indiqué un porte-parole du ministère.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich (extrême droite), a appelé jeudi à accélérer un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître un Etat de Palestine.

Face à la poursuite de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza et du désastre humanitaire dans ce territoire palestinien, plusieurs pays parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et le Canada ont dit envisager de reconnaître un Etat de Palestine, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

La réalisation de ce projet de colonie « couperait en deux la Cisjordanie et porterait gravement atteinte à la solution des deux Etats, seule à même de garantir une paix et une sécurité durables aux Israéliens et aux Palestiniens », estime pour sa part Paris.

La France souligne « demeurer mobilisée aux côtés de ses partenaires européens pour accroître la pression sur Israël, afin de mettre fin à la colonisation, y compris par le biais de nouvelles sanctions contre les individus et entités responsables de la colonisation ».

