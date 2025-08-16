Menu
Dernières Infos - Liban

Bassil révèle avoir présenté au Parlement un « dossier noir » sur les télécommunications


le 16 août 2025 à 16h55,

Bassil révèle avoir présenté au Parlement un « dossier noir » sur les télécommunications

Gebran Bassil lors d’une allocution à Aïn el-Tiné, le 10 juin 2024. Photo tirée du compte X de Gebran Bassil

Le député Gebran Bassil, chef du Courant patriotique libre (CPL), a révélé samedi sur son compte X avoir présenté la semaine dernière à la commission d’enquête parlementaire chargée du dossier des télécommunications un « dossier noir » relatif au secteur, assurant « l'avoir déjà soumis aux autorités judiciaires compétentes depuis 2009 ». Le député a ajouté que « le dossier n’a fait l’objet d’aucun suivi, malgré nos appels répétés ».

« Ce dossier comporte des infractions et les preuves d'un gaspillage de plus d’un milliard de dollars, et il est assorti de preuves et de documents officiels », a-t-il poursuivi. Il a exprimé l'espoir que « la commission d’enquête parlementaire mettra la main sur ce dossier conformément à ses prérogatives ».

En juillet dernier, les députés libanais avaient déféré devant une commission d'enquête parlementaire trois anciens ministres des Télécommunications, accusés d'avoir gaspillé des fonds publics, dans une affaire qui avait éclaté en 2019 en plein mouvement de contestation. L’un des trois anciens ministres, l’actuel député Nicolas Sehnaoui, est un proche de Bassil, les deux autres étant Jamal Jarrah et Boutros Harb.

