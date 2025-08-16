Le premier ouragan de l'année en Atlantique nord menace les Caraïbes

La tempête tropicale Erin s'est renforcée vendredi en ouragan, le premier de la saison dans l'Atlantique nord, et poursuit sa route vers les Caraïbes, où elle pourrait entraîner de fortes pluies et inondations.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 120km/h, Erin progresse vers les îles Vierges britanniques et américaines et Puerto Rico, selon le dernier bulletin du Centre américain des ouragans (NHC).

Elle devrait déverser sur ces territoires d'intenses pluies à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche.

Ces fortes précipitations pourraient causer des « crues soudaines et des inondations (...) ainsi que des glissements de terrain ou des coulées de boue », a prévenu l'agence météorologique.

Les îles Saint-Martin, Saint-Barthélémy ainsi que la Guadeloupe, plus au sud, ont été placées en vigilance jaune fortes pluies et d'orages par Météo France en raison des effets périphériques que pourrait occasionner l'ouragan.

Ce dernier devrait continuer à se renforcer au cours du week-end pour devenir un « ouragan majeur », prévient le NHC, qui prévoit une progression vers le nord-ouest, passant en partie au-dessus de la République dominicaine et d'Haïti puis sur les Bahamas.

La saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les estimations des autorités météorologiques américaines.

L'an passé, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquels l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

Les coupes budgétaires et licenciements imposés par l'administration de Donald Trump cette année à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, font craindre des failles dans les prévisions.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.