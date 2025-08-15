Le Liban travaillait déjà sur un plan de désarmement avant la proposition américaine, assure Nassar

Le ministre de la Justice Adel Nassar a affirmé vendredi que « le gouvernement libanais travaillait déjà sur un plan de retrait des armes du Hezbollah avant même la présentation de la proposition américaine », soulignant que « toute arme hors du cadre des autorités officielles est contraire à la Constitution et aux lois, et ce n’est pas une question de débat ou d’opinion ».

Ces déclarations, dans un entretien à la chaîne Al-Ghad TV basée à Amman, relayé par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), interviennent alors que le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a souligné vendredi, dans des termes très véhéments, que le parti ne renoncerait pas à ses armes tant qu’Israël poursuivrait ses attaques. Kassem a aussi menacé le gouvernement libanais d’un affrontement s’il persistait dans sa décision prise le 5 août de fixer un calendrier de désarmement, conformément à une proposition américaine prévoyant également le retrait d'Israël de territoires que son armée occupe au Liban.

Cette proposition a été relayée par l'émissaire Tom Barrack qui s'est rendu pusieurs fois à Beyrouth au début de l'été pour la soutenir.

Pas un « suicide »

En réponse à la position du Hezbollah selon laquelle la remise des armes constituerait un «suicide», propos tenus au début de la semaine par le chef du bloc parlementaire du parti-milice, Mohammad Raad, le ministre Nassar a considéré que « le véritable suicide réside dans le choix d’aventures unilatérales qui ont conduit à des confrontations militaires ayant fait des martyrs et causé des destructions ». Une critique directe de la décision prise par le Hezbollah le 8 octobre 2023 d’ouvrir au Liban-Sud un front de soutien à Gaza. L’ouverture de ce front a donné lieu à plus d’un an d’affrontements, qui ont tourné à la guerre quasi-totale lors des trois derniers mois avant le cessez-le-feu imparfait conclu fin novembre dernier. « Le choix de l’État est le garant pour tous et les conditions au Moyen-Orient évoluent, ce qui impose la vigilance de tous », a encore déclaré le ministre.

« Le Hezbollah ne peut considérer la remise de ses armes comme un suicide, surtout qu’il a signé les décisions du communiqué ministériel », rédigé dans le sillage de l’orientation du gouvernement de Nawaf Salam au début de l’année, a ajouté M. Nassar. « Un député partenaire au gouvernement ne peut lui dire ‘fais ce que tu veux’ ; il est attendu des partenaires qu’ils contribuent à la construction de l’État, pas à son blocage », a-t-il dit tout en soulignant qu’il « ne croit pas qu’un parti politique au Liban souhaite provoquer un affrontement avec l’armée libanaise ».

M. Nassar a ajouté que « l’armée libanaise a commencé à récupérer les armes du Hezbollah dans le sud du Litani de manière extensive et a entamé l’inventaire des armes au nord du Litani ». Il a conclu que « toutes les composantes politiques, y compris le Hezbollah, finiront par respecter le projet de construction de l’État, et que le Liban ne sera pas poussé vers de nouvelles aventures ou un conflit interne ».