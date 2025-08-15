Naufrage à Lampedusa : l'identification des corps se poursuit

L'identification par les autorités italiennes des corps des 27 victimes du naufrage de mercredi au large de l'île de Lampedusa se poursuivait vendredi, tandis que le sort de nombreux disparus reste incertain. Vendredi matin, une journaliste de l'AFP a constaté qu'au cimetière de Lampedusa, où sont conservés certains des corps des victimes, un cercueil en bois, marqué d'un « x « , était ouvert par des responsables, avec à l'intérieur un sac mortuaire.

Au centre d'accueil de migrants de Lampedusa, dit le « hotspot », 317 personnes, dont environ 70 mineurs, la plupart non accompagnés, sont actuellement hébergées, a indiqué à l'AFP Giovanna Stabile, opératrice de la Croix Rouge Italienne, qui gère le centre. Ils viennent en majorité d'Egypte, Somalie et Bangladesh, ajoute-t-elle.

Sur 60 survivants du naufrage de mercredi, 58 se trouvent encore au centre tandis que « deux personnes ont été transportées par hélicoptère en Sicile » pour y être soignées. « Hier soir, les procédures d'identification des corps ont commencé », poursuit Mme Stabile. « Un moment délicat » pour les rescapés confrontés pour certains aux dépouilles de leurs proches, ajoute Mme Stabile. Elle affirme que « les personnes ont réagi (...) de manière très calme » et ont bénéficié du soutien de la psychologue et du médiateur linguistique et culturel du centre.

Mercredi, 27 personnes sont mortes, dont au moins trois mineurs, dans le naufrage de deux embarcations parties de Libye, à une vingtaine de kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.

D'après l'agence de l'Onu pour les réfugiés, les deux embarcations transportaient au moins 95 personnes, tandis que l'agence de presse italienne Ansa évoque entre 100 et 110 personnes. Jusqu'à 23 personnes pourraient donc encore être portées disparues.

Jeudi, les Garde-côtes italiens ont diffusé une vidéo du sauvetage de rescapés du naufrage: de très jeunes hommes se précipitant désespérément dans les vagues pour s'agripper à un flotteur. Le contraste était marquant à Lampedusa entre la tragédie vécue par ces migrants et l'atmosphère de villégiature, de très nombreux touristes passant dans l'île connue pour ses plages le long week-end de « Ferragosto ».

Jeudi soir, sur le port où arrivaient encore par bateau des dizaines de migrants, des navires de plaisance ramenaient des touristes de promenades en mer au son de musiques festives, a constaté une journaliste de l'AFP. Au cimetière, des femmes sont toutefois venues prier et déposer des fleurs en hommage aux vies perdues, tandis qu'une veillée pour les naufragés a eu lieu au sanctuaire de la Madonna di porto Salvo.

« Les arrivées de migrants continuent (...) nos bras sont toujours ouverts mais quand ces morts surviennent, cela nous fait très mal », a dit à l'AFP Angela, une habitante de l'île qui a participé à la veillée.