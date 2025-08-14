Frappe israélienne sur une moto au Liban-Sud, deux blessés

La journée de jeudi au Liban-Sud a été marquée par de nouvelles violations israéliennes du cessez-le-feu conclu fin novembre 2024 entre l'État hébreu et le Hezbollah, faisant au moins deux blessés.

En fin d’après-midi, un drone israélien a tiré deux missiles sur une moto à Aïtaroun, une localité du caza de Bint Jbeil, visant un policier municipal rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. La frappe a fait au moins deux blessés, dont un grave, selon un premier bilan, alors qu'un incendie se déclarait entre les habitations et des ambulances se dirigeaient vers les lieux.

En fin de journée, l'armée israélienne a enfin effectué des frappes sur Jarmak, à l’ouest de Aaychiyé, dans le caza de Jezzine, et sur la vallée de Berghoz, dans le caza de Hasbaya.

Dans la Békaa, l'aviation israélkienne a frappé au même moment Zalaya, selon notre correspondante dans la région Sarah Abdallah. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé que les frappes ciblaient « des tunnels souterrains du Hezbollah ».

Dans la matinée, un hélicoptère israélien a largué une bombe sonore à proximité de Chebaa (caza de Hasbaya), près d’un berger dont la voiture, garée non loin de là, a également été touchée par un explosif israélien. Par la suite, un drone israélien a visé des engins de chantier à Yaroun (caza de Bint Jbeil). Aucun blessé n’a été signalé lors de ces incidents.

Quelques heures plus tard, une patrouille de l’armée israélienne aurait franchi la frontière pour pénétrer sur le territoire libanais, dans la région de Wadi Hounine, et fouiller deux maisons situées en périphérie d’Odaïssé (caza de Marjayoun), avant de les vandaliser, selon des habitants cités par notre correspondant.

Par ailleurs, des habitants de Aïnata ont confirmé l’identité de l’homme tué mercredi soir lors d’une frappe de drone entre Aïnata et Haris : il s’agit de Nasser Ghassan Nasrallah, un sexagénaire en visite au Liban venu d’Afrique, qui avait perdu un fils lors de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël.



