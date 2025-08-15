Explosion à Tleil : quatre ans plus tard, l’enquête toujours au point mort

Quatre ans après l’explosion du réservoir de carburant dans le Akkar, qui avait fait plus de 30 morts et 100 blessés, les familles des victimes ont dénoncé jeudi l’immobilisme de l’enquête, lors d’un sit-in devant le Palais de justice de Beyrouth, a rapporté l’Agence nationale d’information. Le 15 août 2021, un camion-citerne contenant quelque 60 000 litres d’essence et 40 000 litres de diesel avait explosé à Tleil alors que l’armée confisquait du carburant à des contrebandiers, dans le contexte d’une grave crise du carburant liée à l’effondrement économique du pays déclenché fin 2019.« Quinze mois se sont écoulés sans audience, malgré les demandes des familles, et l’un des principaux accusés a été libéré », a rappelé lors du sit-in l’avocate Zeina al-Masri, porte-parole des familles...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte