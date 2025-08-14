Joseph Aoun promulgue trois lois, dont la réforme du secteur bancaire
Le président de la République, Joseph Aoun, a promulgué jeudi trois lois adoptées le 31 juillet par le Parlement libanais, dont celle relatives à la réforme et la réorganisation du secteur bancaire, considérée comme décisive pour l’avenir des négociations engagées par le Liban en vue de mettre au point un programme avec le Fonds monétaire international (FMI).
Le chef de l'État a également signé l'amendement de certaines dispositions de la loi n°11/2025 relative aux loyers non résidentiels et une autre modifiant l’octroi d’indemnités aux directeurs d’écoles publiques.
