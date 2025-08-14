Joumblatt offre sept appareils de dialyse à la population de Soueida

Le Parti socialiste progressiste (PSP) a annoncé jeudi dans un communiqué que « dans le cadre des initiatives humanitaires nécessaires pour aider nos concitoyens dans la province de Soueïda, (l’ancien président du parti) Walid Joumblatt a fait don de sept appareils médicaux pour la dialyse, qui ont été livrés dans le cadre du convoi d'aide humanitaire, alimentaire et médicale, arrivé aujourd'hui à Soueida ».

La région syrienne de Soueida, dont la population est à majorité druze, a connu des affrontements meurtriers en juillet 2025 entre la population druze et des tribus sunnites, ainsi qu’avec les nouvelles autorités syriennes. Ces combats ont fait plus de 1 000 victimes en quelques semaines. Les parties politiques libanaises ont déployé d’importants efforts pour éviter que le feu ne se propage au Liban.

Le bureau de communication du PSP a précisé que « Walid Joumblatt n’épargnera aucun effort pour assurer tous les besoins humanitaires et sanitaires urgents pour aider Soueida à dépasser cette épreuve ».





L’autre leader druze, Talal Arslane, chef du Parti démocratique libanais, s’est lui aussi exprimé sur Soueida jeudi. Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux et les médias libanais, il a appelé à « l’unité des druzes, malgré les dissensions politiques ». M. Arslane est connu pour être un rival politique de M. Joumblatt sur la scène libanaise, même s’ils affichent des positions unies face au sort des druzes en Syrie.

M. Arslane a réitéré son attachement à sa « vision selon laquelle les autorités syriennes assument la responsabilité des crimes et des massacres commis à l’encontre des habitants de Jabal el-Arab » (région druze de Syrie). Il s’est dit convaincu que « les habitants de Soueida sont conscients de leurs intérêts et personne au Liban n’a le droit de négocier à leur place », appelant à « les soutenir par tous les moyens ». Talal Arslane a enfin plaidé pour « une intensification des efforts et des pressions en vue d’ouvrir des corridors humanitaires vers Jabal el-Arab, de libérer les villages occupés et les otages ».

Walid Joumblatt était le premier leader politique libanais à s'être rendu en Syrie pour rencontrer le nouveau président par intérim Ahmad el-Chareh, après la chute du régime Assad le 8 décembre 2024.