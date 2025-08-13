Gaza : la France va poursuivre ses opérations de largage de vivres

La France, qui a participé à huit largages aériens d'aide alimentaire au-dessus de Gaza pour un total de 47 tonnes, va poursuivre sa contribution avec l'envoi de 36 tonnes supplémentaires par voies aériennes « d'ici au 20 août », ont indiqué mercredi des sources diplomatiques à l'AFP. « Ces opérations ont été organisées par la Jordanie avec plusieurs partenaires (Emirats Arabes Unis, Allemagne, Canada, Italie, Pays-Bas, Espagne, Belgique) qui ont permis, en tout, de larguer près de 1.000 tonnes d'aide, soit l'équivalent d'une soixantaine de camions », ont précisé les mêmes sources.

« Depuis octobre 2023, la France a acheminé près de 1.200 tonnes de matériel humanitaire à Gaza, comprenant des médicaments, du matériel médical et des produits de première nécessité », ont-elles ajouté, soulignant qu'une partie de ce fret humanitaire reste cependant « bloquée en Egypte et en Jordanie en raison du blocus israélien » dont 52 tonnes envoyées en février 2025 avec le Qatar et l'Union européenne.

Par ailleurs, depuis 2023, la France a mobilisé plus de 250 millions d'euros d'aide pour la population civile palestinienne (100 millions en 2023, 100 millions en 2024 et 50 millions prévus cette année), « à travers les ONG et les organisations internationales ». « Les financements français couvrent prioritairement les secteurs de la santé, de la nutrition, et de l'eau/hygiène/assainissement ». Enfin, « un soutien spécifique de 450.000 euros a également été accordé pour un projet d'une ONG internationale en Égypte en faveur des enfants palestiniens évacués de Gaza », selon ces sources diplomatiques.

Après près de 22 mois d'une guerre dévastatrice déclenchée par une attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la bande de Gaza est menacée d'une « famine généralisée » selon l'ONU.