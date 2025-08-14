Pourquoi la confrontation avec le Hezbollah reste hors de question pour Bassil

Le chef du Courant patriotique libre, Gerban Bassil, lors d'une conférence de presse au siège du parti, à Beyrouth le 12 août 2025. Photo CPL.
Les armes du Hezbollah « ont perdu leur fonction dissuasive » et doivent être remises à l’État... mais la décision du Conseil des ministres de les retirer est une « honte », voire une « soumission ». Après avoir initialement décrié les décisions gouvernementales de la semaine dernière sur le monopole des armes – s’attirant une avalanche de critiques –, Gebran Bassil a tenté de rectifier le tir lors d’une conférence de presse mardi. Mais plutôt que de calmer les attaques, il en provoque une nouvelle vague, cette fois-ci venue des milieux du parti chiite.Entre rater le train, à l’heure où l’opinion publique chrétienne est remontée contre l’arsenal du Hezbollah, et couper les ponts avec son ancien allié, le chef du Courant patriotique libre peine à trouver le bon équilibre. Or, l’heure presse. À quelques mois des législatives et après des...
Les armes du Hezbollah « ont perdu leur fonction dissuasive » et doivent être remises à l’État... mais la décision du Conseil des ministres de les retirer est une « honte », voire une « soumission ». Après avoir initialement décrié les décisions gouvernementales de la semaine dernière sur le monopole des armes – s’attirant une avalanche de critiques –, Gebran Bassil a tenté de rectifier le tir lors d’une conférence de presse mardi. Mais plutôt que de calmer les attaques, il en provoque une nouvelle vague, cette fois-ci venue des milieux du parti chiite.Entre rater le train, à l’heure où l’opinion publique chrétienne est remontée contre l’arsenal du Hezbollah, et couper les ponts avec son ancien allié, le chef du Courant patriotique libre peine à trouver le bon équilibre. Or, l’heure presse. À...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.