Pourquoi la confrontation avec le Hezbollah reste hors de question pour Bassil


Par Salah HIJAZI, le 14 août 2025 à 00h00,

Le chef du Courant patriotique libre, Gerban Bassil, lors d'une conférence de presse au siège du parti, à Beyrouth le 12 août 2025. Photo CPL.

Les armes du Hezbollah « ont perdu leur fonction dissuasive » et doivent être remises à l’État... mais la décision du Conseil des ministres de les retirer est une « honte », voire une « soumission ». Après avoir initialement décrié les décisions gouvernementales de la semaine dernière sur le monopole des armes – s’attirant une avalanche de critiques –, Gebran Bassil a tenté de rectifier le tir lors d’une conférence de presse mardi. Mais plutôt que de calmer les attaques, il en provoque une nouvelle vague, cette fois-ci venue des milieux du parti chiite.Entre rater le train, à l’heure où l’opinion publique chrétienne est remontée contre l’arsenal du Hezbollah, et couper les ponts avec son ancien allié, le chef du Courant patriotique libre peine à trouver le bon équilibre. Or, l’heure presse. À quelques mois des législatives et après des...
