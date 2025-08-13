Menu
Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, à son arrivée à l'aéroport de Beyrouth, le 13 août 2025. Photo Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour

Direct Moyen-Orient

Ali Larijani depuis l'aéroport de Beyrouth : Nous nous efforcerons toujours de défendre les intérêts suprêmes du Liban | Direct

L'OLJ / le 13 août 2025 à 09h26,

Ce qu’il faut retenir

Depuis le début de la guerre de Gaza, 227 personnes sont mortes de faim et malnutrition à Gaza, selon le ministère de la Santé dans l'enclave.

Israel Katz affirme que le comportement du chef de l'armée israélienne nuit à la troupe.

Un Palestinien venu chercher de l'aide à un point de distribution dans le centre de Gaza a été tué par des tirs, selon al-Jazeera.

09:26 heure de Beyrouth

Le Premier ministre néo-zélandais affirme que Netanyahu a « perdu la tête »

Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, a affirmé mercredi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait « perdu la tête ».

Quelques jours après que la Nouvelle-Zélande a annoncé son intention de reconnaitre l'Etat de Palestine, M. Luxon a déclaré aux journalistes que le manque d’aide humanitaire, les déplacements forcés de population et l’annexion de Gaza étaient « absolument révoltants », et que Benjamin Netanyahu était allé beaucoup trop loin, selon des propos rapportés par Reuters.

« Je pense qu’il a perdu la tête », a ajouté Christopher Luxon, qui dirige un gouvernement de coalition de centre-droit. « Ce que nous voyons depuis cette nuit, l’attaque contre la ville de Gaza, est absolument, absolument inacceptable. »

09:17 heure de Beyrouth

Liban-Sud : deux blessés dans une frappe israélienne sur un scooter à Zebqine

Alors que ce matin, à l'arrivée d'Ali Larijani à Beyrouth, un représentant du mouvement Amal avait rappelé que le Liban reste la cible d'attaques quotidiennes d'Israël, un drone israélien a frappé dans la matinée un scooter circulant dans le nord du village de Zebqine, dans le caza de Tyr au Liban-Sud. Deux personnes ont été blessées, dont le conducteur grièvement, dans ce tir, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.

09:05 heure de Beyrouth

Katz estime que que le comportement du chef d'état-major nuit à l'armée israélienne

Le comportement du chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, nuit à l'armée israélienne, a estimé ce matin dans un communiqué le ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Cette déclaration intervient alors qu'un conflit public oppose les deux hommes, après que M. Katz a contesté publiquement des promotions militaires approuvées par Zamir. Le chef de l’armée a également été critiqué après s’être opposé au plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à prendre le contrôle de Gaza.

09:03 heure de Beyrouth

À Gaza, l'offensive israélienne se poursuit et continue de faire des dizaines de morts chaque jour, alors que les Palestiniens dans l'enclave connaissent une crise humanitaire dévastatrice. Selon le ministère de la Santé dans le territoire dévasté, 227 personnes sont morts de faim et malnutrition depuis le début de la guerre, en octobre 2023, alors qu'Israël impose des restrictions sévères sur les flux d'aide humanitaire.

Par ailleurs, une personne a été tuée dans des tirs israéliens dans la matinée alors qu'elle voulait récupérer de l'aide humanitaire dans le centre de l'enclave, selon l'hôpital al-Awda, cité par al-Jazeera. Selon le ministère de la Santé, 1.838 demandeurs d'aide ont été tués ces derniers mois.

08:59 heure de Beyrouth

Selon le programme, M. Larijani devrait rencontrer le président Joseph Aoun au palais présidentiel de Baabda à 11 heures. M. Larijani devrait également être reçu par le président du Parlement Nabih Berry à Aïn el-Tiné à midi, et par le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail à 18 heures. Le responsable iranien rencontrera également des personnalités spirituelles et politiques libanaises, ainsi que des personnalités parlementaires, politiques et partisanes libanaises et palestiniennes à 16h30 au siège de l'ambassade d'Iran.

08:55 heure de Beyrouth

La visite de l'émissaire iranien à Beyrouth coïncide avec de nombreuses échéances et les tournées de plusieurs autres envoyés, au premier rang desquels l’émissaire américain Tom Barrack – qui sera accompagné par Morgan Ortagus, sa prédécesseure. Les Français préparent également une visite de leur envoyé, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de la préparation d’une conférence internationale de soutien à la reconstruction du Liban. D’autres informations évoquent également une visite prévue de l’envoyé saoudien Yazid ben Farhane.

Plus d'informations ici sur ce ballet diplomatique attendu à Beyrouth.

08:52 heure de Beyrouth

Photo Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour

À son arrivée à l'Aéroport international de Beyrouth, Ali Larijani a déclaré que l'Iran « soutiendra le peuple libanais quelles que soient les circonstances ». « Nous nous efforcerons de défendre les intérêts du Liban », a-t-il lancé, avant que son convoi ne soit accueilli par des dizaines de partisans du Hezbollah rassemblés sur la route de l'aéroport.

Il avait été accueilli par un représentant du ministère des Affaires étrangères, Rodrigue Khoury, ainsi que par des délégations du mouvement Amal, du Hezbollah, du Hamas et du Jihad islamique, selon la chaîne al-Manar. Le représentant du président de la Chambre, Nabih Berry, et membre de la direction du mouvement Amal, Khalil Hamdane a salué, dans un mot de bienvenue, le fait que l'Iran « a toujours été aux côtés du Liban et de son peuple dans les moments les plus difficiles et les épreuves les plus dures ». Rappelant les « agressions quotidiennes » d'Israël sur le Liban, il a dit apprécier la visite de l'émissaire iranien, dans laquelle il voit un signe de « soutien et solidarité ».

08:50 heure de Beyrouth

Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct des événements au Liban et dans la région.

Nous couvrirons aujourd'hui, dans ce direct, la visite du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, arrivé ce matin à Beyrouth. Sa visite intervient alors que l'Iran a exprimé à de nombreuses reprises depuis la semaine dernière son opposition à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, soutenu par Téhéran.


« Nous nous efforcerons de défendre les intérêts du Liban », a-t-il lancé... c'est ça, "efforcez-vous" mais lâchez nous les baskets...

Khairallah Issam

10 h 11, le 13 août 2025

  • Août 2025, ""ALI LARIJANI DEPUIS L'AÉROPORT DE BEYROUTH : NOUS NOUS EFFORCERONS DE DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DU LIBAN"". Plutôt : nous défendons NOS intérêts au Liban. Il y a du Abdel Halim Khaddam chez l'émissaire iranien. La halte de "l’officiel iranien" ne peut en tout cas laver l’humiliation de la destruction du potentiel nucléaire. Il s’invite au Liban ? Mais non, il est chez lui, sauf si le président (chiite) de la Chambre le remettra à sa place. Le conflit redevient de basse intensité après l’intervention américaine pour que le feu de la guerre soit proscrit à sa région.

    nabil

    09 h 51, le 13 août 2025

