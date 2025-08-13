Ali Larijani depuis l'aéroport de Beyrouth : Nous nous efforcerons toujours de défendre les intérêts suprêmes du Liban | Direct

Depuis le début de la guerre de Gaza, 227 personnes sont mortes de faim et malnutrition à Gaza, selon le ministère de la Santé dans l'enclave.

Israel Katz affirme que le comportement du chef de l'armée israélienne nuit à la troupe.

Un Palestinien venu chercher de l'aide à un point de distribution dans le centre de Gaza a été tué par des tirs, selon al-Jazeera.